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Украина вводит европейскую систему трансплантации тканей: что это значит для пациентов

Правительство Украины приняло важное постановление, которое изменит подход к трансплантации тканей в стране

сегодня, 17:17
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Амбарцумян Анна

В ответ на растущие потребности в медицинской помощи Кабинет Министров Украины принял важное решение, которое позволит внедрить систему трансплантации тканей по европейским стандартам. Это решение открывает новые возможности для лечения тяжелых травм, врожденных пороков и сложных заболеваний, требующих трансплантации.

Украина вводит европейскую систему трансплантации тканей: что это значит для пациентов

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины заявило о введении нормативных актов, регулирующих трансплантацию тканей на основе европейских директив. Новые правила охватывают порядок извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования трансплантационных тканей, включая кости, сухожилия, сосуды и сердечные клапаны. Важным этапом является создание госпитальных банков тканей в больницах по всей стране, что позволит обеспечить трансплантацию для пострадавших от тяжелых травм военных и гражданских.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил значение этого шага для развития высокотехнологичной медицинской помощи в Украине, подчеркнув, что это позволит украинцам получать современные медицинские услуги, которые ранее были доступны только за рубежом. Пока в Украине трансплантация тканей еще не осуществляется, хотя ежегодно около 20 тысяч украинцев нуждаются в таких операциях. Внедрение этой системы обеспечит не только доступ к необходимым операциям, но и гарантирует безопасность и качество донорских материалов, предотвращая передачу заболеваний.

Новый подход также предусматривает мониторинг побочных эффектов после трансплантации, а контроль над системой будет осуществлять Государственная служба по лекарственным средствам. Этот шаг приближает Украину к стандартам, уже давно функционирующим в США и Европе, где трансплантация тканей стала привычным и эффективным методом лечения.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukraini-zaprovadiat-systemu-transplantatsii-tkanyn-za-ievropeiskymy-standartamy-moz
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