Украина готовится к ядерному удару: лекарство из израильской плаценты может спасти жизнь

Из-за растущей угрозы ядерной атаки со стороны России Украина готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с радиацией. Израильская компания Pluri заключила соглашение с украинским банком пуповинной крови Гемафонд . Вместе они создают запас лекарств, которые могут спасти жизнь в случае ядерной аварии или атаки.

Лечение от радиации иллюстративное фото: чат GPT

Это лекарство создано из клеток плаценты — органа, который формируется во время беременности. Pluri разработала специальную терапию под названием PLX-R18 , которая помогает организму восстановить поврежденный костный мозг и выработку клеток крови после сильного облучения.



Потребность в таком лечении возникла после инцидента с российским беспилотником возле Чернобыльской АЭС, когда дрон попал в защитную конструкцию, предназначенную для блокировки радиации. Это еще раз напомнило об опасности, которую несет война, ведь раньше Россия неоднократно обстреливала Запорожскую АЭС, а Путин открыто угрожал применением ядерного оружия.



Болезнь, которую могут лечить эти препараты, называется острым радиационным синдромом (H-ARS) . Она возникает, когда человек получает сильнейшую дозу радиации. Поэтому в организме разрушается костный мозг, прекращается выработка крови, появляются тяжелые инфекции, анемия, сильные кровотечения. Без лечения человек может умереть в течение нескольких недель.



Именно поэтому сейчас в Украине формируется резерв клеточной терапии, которая будет доступна в случае ядерной катастрофы. Это позволит быстро оказать помощь пострадавшим и спасти жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у Путина ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва якобы "остается открытой для поиска мирного урегулирования".