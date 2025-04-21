logo

BTC/USD

87394.29

ETH/USD

1622.84

LTC/USD

79.91

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье медицина будущего Украина готовится к ядерному удару: лекарство из израильской плаценты может спасти жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовится к ядерному удару: лекарство из израильской плаценты может спасти жизнь

Если произойдет самое худшее — ядерный удар по Украине, то израильские клетки помогут украинцам выжить после радиации

сегодня, 14:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Из-за растущей угрозы ядерной атаки со стороны России Украина готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с радиацией. Израильская компания Pluri заключила соглашение с украинским банком пуповинной крови Гемафонд . Вместе они создают запас лекарств, которые могут спасти жизнь в случае ядерной аварии или атаки.

Украина готовится к ядерному удару: лекарство из израильской плаценты может спасти жизнь

Лечение от радиации иллюстративное фото: чат GPT

Это лекарство создано из клеток плаценты — органа, который формируется во время беременности. Pluri разработала специальную терапию под названием PLX-R18 , которая помогает организму восстановить поврежденный костный мозг и выработку клеток крови после сильного облучения.

Потребность в таком лечении возникла после инцидента с российским беспилотником возле Чернобыльской АЭС, когда дрон попал в защитную конструкцию, предназначенную для блокировки радиации. Это еще раз напомнило об опасности, которую несет война, ведь раньше Россия неоднократно обстреливала Запорожскую АЭС, а Путин открыто угрожал применением ядерного оружия.

Болезнь, которую могут лечить эти препараты, называется острым радиационным синдромом (H-ARS) . Она возникает, когда человек получает сильнейшую дозу радиации. Поэтому в организме разрушается костный мозг, прекращается выработка крови, появляются тяжелые инфекции, анемия, сильные кровотечения. Без лечения человек может умереть в течение нескольких недель.

Именно поэтому сейчас в Украине формируется резерв клеточной терапии, которая будет доступна в случае ядерной катастрофы. Это позволит быстро оказать помощь пострадавшим и спасти жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у Путина ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва якобы "остается открытой для поиска мирного урегулирования".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/in-case-of-a-nuclear-event-ukraine-to-use-israeli-placenta-based-emergency-treatment/
Теги:

Новости

Все новости