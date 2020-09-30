Ученые разобрались, как бороться с COVID-19

Французские ученые нашли новый способ борьбы с COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Института Пастера.

"Во время исследований мы нашли злокачественную молекулу. Однако, она является эффективным средством борьбы против COVID-19. А что нас ожидает далее? Конечно, клинические исследования. Но есть один нюанс — для этого нужно дополнительное финансирование", — сообщили в Институте.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине COVID-19 продолжает набирать обороты.

Сегодня лидером по количеству новых случаев среди всех украинских регионов стала Харьковщина. Положительными оказались тесты на коронавирус 426 пациентов. Это самый высокий показатель прироста больных в данном регионе с начала пандемии в Украине. Не слишком далеко от этого показателя ушел Киев. Здесь также более 400 новых случаев, а именно 416. Впрочем, для Киева это уже не рекорд.

Общее количество инфицированных по состоянию на утро 29 сентября достигло 204 932 человек. Больше всего поражены коронавирусом все тот же Киев, Львовская и Харьковская область.



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