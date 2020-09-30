kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10839.61

ETH/USD

359.89

LTC/USD

45.65

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье медицина будущего Ученые разобрались, как бороться с COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые разобрались, как бороться с COVID-19

Кажется, французские врачи нашли решение проблемы

сегодня, 01:27
Автор:

Владимир Лавский

Французские ученые нашли новый способ борьбы с COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Института Пастера. 

Ученые разобрались, как бороться с COVID-19

"Во время исследований мы нашли злокачественную молекулу. Однако, она является эффективным средством борьбы против COVID-19. А что нас ожидает далее? Конечно, клинические исследования. Но есть один нюанс — для этого нужно дополнительное финансирование", — сообщили в Институте. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине COVID-19 продолжает набирать обороты. 

Сегодня лидером по количеству новых случаев среди всех украинских регионов стала Харьковщина. Положительными оказались тесты на коронавирус 426 пациентов. Это самый высокий показатель прироста больных в данном регионе с начала пандемии в Украине. Не слишком далеко от этого показателя ушел Киев. Здесь также более 400 новых случаев, а именно 416. Впрочем, для Киева это уже не рекорд.

Общее количество инфицированных по состоянию на утро 29 сентября достигло 204 932 человек. Больше всего поражены коронавирусом все тот же Киев, Львовская и Харьковская область. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости