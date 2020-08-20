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Ученые нашли новый способ борьбы с кариесом

Ученые нашли способ, как во время чистки зубов не уничтожать полезные бактерии

сегодня, 10:55
Автор:

Виолетта Комаровская

Новый способ для защиты зубов от кариеса изобрели американские ученые. В Университете Иллинойса в Чикаго создали химический порошок, который убивает во рту опасные бактерии, но не влияет на полезные. Об этом пишет New Atlas.

Кариес возникает, когда бактерии  Streptococcus mutans начинают активно развиваться в полости рта. Они создают на зубах некую пленку, которая в последствии разрушает эмаль.

Ученые нашли новый способ борьбы с кариесом

Профилактика кариеса. Фото: ukrdental.com

"Ранее, чтобы уничтожить эти бактерии, приходилось использовать оксид меди, оксид цинка, серебро. Но минус в том, что они убивают не только плохие, но и полезные бактерии", - говорится в статье. 

Эти полезные бактерии помогают, например, пищеварению. 

Теперь же группа ученых из Чикаго, которую возглавил доктор Рассел Песавенто, создали основу для зубной пасты будущего. Для этого они детально изучили свойства, которыми обладают наночастицы оксида церия. Оказалось, что они почти в половину снижают способность бактерий Streptococcus mutans создавать опасную пленку на зубной эмали. При этом, вещество почти безобидное для других бактерий. 

Теперь перед учеными стоит задача соединить частицы оксида церия с фторидом, который укрепляет эмаль. Если эксперимент будет успешным, исследователи обещают создать зубную пасту, которая может стать новым эффективным методом профилактики кариеса.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие зубные пасты могут, наоборот, спровоцировать появление кариеса. 


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