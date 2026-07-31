Смерть девочки во время генетического эксперимента: тревожный звонок для науки

В марте 2025 года шестилетняя девочка, которую называли Мэй, умерла после того, как ей сделали инъекцию экспериментального препарата. Это лечение было создано на основе редактирования генов. У неё была редкая болезнь — синдром Снайдерса-Блок-Кампо. Он осложняет развитие, влияет на память и движения, но не смертелен. Ее родители, охваченные отчаянием и надеждой, потратили огромные деньги, чтобы дать дочери шанс на нормальную жизнь.

Операция. Фото из открытых источников

Метод основывался на технологии CRISPR-Cas. Два вирусных вектора должны были доставить "генетические ножницы" прямо в клетки мозга. Звучало как чудо науки. Но предварительные опыты на обезьянах показали тревожные результаты – у всех животных серьезно пострадала печень, а у одной еще и почки. Это был красный сигнал опасности. Но, несмотря на эти данные, этический комитет больницы все же дал разрешение на испытания.

Через неделю после инъекции Мэй умерла от тяжелой иммунной реакции. Ее смерть долго скрывали. Только в июле 2026 года журналисты раскрыли правду.

Эта история стала шоком для биотехнологической отрасли. Она показала, что в погоне за прорывами часто забывают о главном — жизни людей. Эксперты уже заявили: нужны более жесткие правила, больше прозрачности и честности. Ибо без этого каждый новый эксперимент может стать трагедией.

Смерть Мэй – это не просто статистика. Это история маленького ребенка, который стал жертвой слишком быстрой гонки за научным прогрессом. Ее жизнь оборвалась слишком рано, и это больно напоминает: эксперименты с генами – это не только лабораторные формулы, но и судьбы людей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно знать, прежде чем доверить свои медицинские данные искусственному интеллекту.