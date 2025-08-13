75-летняя жительница Канады Гейл Лейн снова увидела свет после десятилетия тьмы. Это произошло благодаря редкой и очень сложной процедуре, когда женщине имплантировали зуб в глаз. Она стала первой канадкой, прошедшей операцию под названием остео-одонтокератопротез (OOKP). Ее суть состоит в том, что врачи используют собственный зуб пациента, чтобы закрепить специальную линзу, выполняющую функцию роговицы.

Слепая женщина восстановила зрение после пересадки зуба в глаз. Фото из открытых источников

Гейл потеряла зрение около десяти лет назад из-за аутоиммунного заболевания, которое привело к рубцеванию роговицы.

"Я вижу цвета, деревья, траву и цветы. Это замечательное ощущение снова видеть мир", – рассказала женщина после операции.

Процесс восстановления зрения продолжается довольно медленно и через полгода после операции она еще не видит так, как раньше. Однако Гейл Лейн уже различает черты лиц и лицо своего партнера, с которым познакомилась, когда была слепой. Также она впервые смогла увидеть своего черного лабрадора Пайпера.

"Я надеюсь иметь больше мобильности и независимости с точки зрения коротких поездок и прогулок здесь и там, где мне не всегда нужно будет иметь чью-то руку, за которую я могу ухватиться. Я пытаюсь быть терпеливой и дать своему мозгу немного адаптироваться, потому что это еще одна важная часть этого… Это было долгое, долгое ожидание, но оно того стоит", — сказала Лейн.

Операция OOKP проходит в несколько этапов. Сначала у пациента удаляют зуб и имплантируют его в щеку на несколько месяцев, чтобы он покрылся крепкой соединительной тканью. Затем зуб достают, вставляют в него специальную линзу, после чего имплантируют в глазницу. Такая конструкция позволяет надежно закрепить хрусталик и избежать отторжения.

"Нам нужна структура, достаточно прочная, чтобы удерживать пластиковый фокусирующий телескоп, но в то же время биологически совместима с организмом", — объяснил офтальмолог доктор Грег Молони, проведший операцию.

OOKP применяется, только если другие методы восстановления зрения невозможны.

