Помогают ли маски в борьбе с коронавирусом: уникальный эксперимент ученых, который дал ответ (ВИДЕО)

Немецкие ученые с помощью эксперимента изучили траекторию распространения коронавируса в обществе. Об этом сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на медиков университетской клиники Мюнхена.

Певцы хора Баварского радио, вдыхая дым от электронных сигарет без никотина, пели. Это позволило увидеть, насколько далеко капли слюны могут разлетаться в открытом пространстве.

"Эксперимент показывает, что при достаточной вентиляции капля слюны может долетать на расстояние двух-двух с половиной метров вперед и до полутора метров по бокам. Очень часто в обществе такие дистанции не соблюдаются", - сообщил Маттиас Эхтернах, врач университетской клиники, автор эксперимента.

Соответственно, маска значительно уменьшит расстояние полета и не позволит и убережет от заражения. По мнению организаторов эксперимента, маски помогут в тех местах, где много людей, в частности, в церковном или аматорском хоре.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!