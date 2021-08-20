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Первый случай заражения штаммом "Лямбда" нашли в Австрии: что за новое "детище" коронавируса

В Австрии обнаружили первый случай заражения штаммом "Лямбда"

сегодня, 17:20
Автор:

Хмільовська Інна

В Австрии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Лямбда". Болезнь обнаружили у гражданина Перу. Об этом сообщает издание Kurier. 

Первый случай заражения штаммом "Лямбда" нашли в Австрии: что за новое "детище" коронавируса

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

На сегодняшний день этот вариант коронавируса обнаружен в сорока странах мира, а теперь и в Австрии. Лямбда-штамм особенно распространенный в Латинской Америке, впервые был зарегистрирован в Нижней Австрии. Согласно информации, гражданин Перу, который в частном порядке посетил район Гензерндорф, дал положительный результат и был изолирован. Мужчина уже поправился.

"Он никого не заразил", — ответили на вопрос в офисе советника по здравоохранению.

Пока что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует лямбда-вариант как "представляющий интерес" или "вариант под наблюдением". В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить.

Напомним, коронавирус поглощает Украины: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против коронавируса спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против коронавируса крайне необходимы.

Напомним, что врачи уверяют, что вакцинация — единственный действенный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможного летального исхода. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны планируют обеспечить беспрерывный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.


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Источник: https://kurier.at/chronik/oesterreich/lambda-variante-in-oesterreich-aufgetaucht/401477998
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