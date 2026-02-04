«Она пожертвовала лицом перед смертью»: в Испании совершили шокировавший мир медицинский прорыв

Мировая медицина сделала шаг, который еще недавно казался невозможным. В больнице Барселоны впервые в мире пересадили лицо от донорки, которая добровольно согласилась на ассистированное прекращение жизни . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление медицинского учреждения.

Первая в мире трансплантация лица от донорки после эвтаназии: как решение одной женщины подарило другой новую жизнь

Этот случай уже называют беспрецедентным прорывом в трансплантологии , ведь раньше донорство лица производилось только после внезапной смерти человека. В этом же случае донорка сознательно приняла решение передать свое лицо для спасения другого человека еще до проведения процедуры эвтаназии .

Операция была очень сложной. Речь шла о трансплантации композитных тканей центральной части лица , отвечающих не только за внешность, но и за способность говорить, есть, дышать и видеть . К вмешательству привлекли около 100 специалистов — хирургов, анестезиологов, психиатров, иммунологов и координаторов трансплантаций.

Координатор программы трансплантации больницы Элизабет Навас призналась, что решение донорки произвело сильное эмоциональное впечатление на всю команду. По ее словам, "это был уровень зрелости, который лишает слов" .

Она подчеркнула: человек, решивший уйти из жизни, посвятил одно из своих последних желаний незнакомцу и подарил ему шанс вернуться к полноценному существованию .

Реципиенткой стала женщина по имени Карме , потерявшая ткани лица вследствие тяжелого некроза после бактериальной инфекции , вызванной, казалось бы, незначительным укусом насекомого . Последствия были катастрофическими: Карме почти не могла говорить, есть и частично потеряла зрение , а социальная изоляция стала для нее болезненной реальностью.

После трансплантации ситуация кардинально поменялась. "Когда я смотрю в зеркало дома, то вижу, что снова начинаю походить на себя" , — сказала женщина. По ее словам, процесс восстановления проходит лучше, чем ожидали врачи , а функции лица постепенно возвращаются.

В больнице подчеркивают: для проведения таких операций существуют сверхжесткие критерии отбора . Донор и реципиент должны быть одного пола, иметь одинаковую группу крови и подобные анатомические параметры головы . Даже при соблюдении всех условий риски остаются чрезвычайно высокими, в частности, из-за возможного отторжения тканей.

Точную дату операции медучреждение не раскрывает из соображений защиты приватности. Известно лишь, что вмешательство произошло осенью 2025 года , а подготовка к нему длилась несколько месяцев и включала психологическую оценку как донорки, так и реципиентки .

Медики признают, что этот случай может открыть новую эру в этических дискуссиях об эвтаназии и донорстве , а также изменить подход к трансплантациям в будущем. Решение одной женщины уже сегодня стало символом того, как даже в конце жизни можно подарить другому шанс начать все сначала .

