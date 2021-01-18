Как побороть слепоту - ученые создали шокирующий способ

Американские ученые нашли неординарный способ лечения слепоты, вызванной поражением пигментного эпителия сетчатки. Исследователи предложили для лечения использовать стволовые клетки сетчатки трупов. Об этом сообщило издание Stem Cell Reports.

Проблемы со зрением и слепота - ученые создали способ борьбы. Фото: yellmed.ru

Стоит отметить, что пигментный эпителий — важный слой сетчатки. Он обеспечивает фоторецепторы питательными элементами.

По многим причинам, среди которых и старения, пигментный эпителий разрушается и приводит к нарушению и даже потери зрения.

Ученые начали исследовать способы борьбы с этой проблемой. В результате, они пришли к выводу, что единственный действенный метод — это пересадка стволовых клеток сетчатки от умерших. Их пересаживали прямо на желтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке.

Можно пересаживать и саму сетчатку, однако этот способ очень сложный и рискованный.

Поэтому пока клеточная терапия является перспективным методом, ученые планируют развивать.

Однако пока эксперименты проводились только на животных. Побочных эффектов не наблюдалось. Клетки спустя некоторое время прижились и для того, чтобы делать подобную операцию на людях, ученым нужно более детальное исследование.

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