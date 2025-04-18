Обновленная версия правительственного сайта Белого Дома впервые прямо указывает, что COVID-19, вероятнее всего, возник вследствие инцидента в лаборатории Уханского института вирусологии , а не естественным путем. В тексте отмечается, что в лаборатории проводились исследования по модификации функций вирусов, в частности SARS-CoV-2.

COVID-19 иллюстрационное фото — чат GPT

Ключевые факты, на которых базируется эта версия:



• Уханский институт вирусологии имеет историю исследований по "усилению функций" вирусов - генной модификации патогенов, что может сделать их более заразными или смертельными. Эти эксперименты проводились в условиях, не соответствующих достаточному уровню биобезопасности.

• Исследователи из института в Ухане имели COVID-подобные симптомы еще осенью 2019 года , до официального начала пандемии и первой вспышки на рынке морепродуктов.

• Генетические особенности вируса обладают свойствами, не встречающимися в природе , что заставляет ученых сомневаться в естественном происхождении инфекции.

• Данные свидетельствуют, что все случаи COVID-19 произошли от одного первоначального внесения в человека , что нетипично для зоонозных инфекций, обычно возникающих в нескольких независимых точках.

• Несмотря на масштабность пандемии, научных доказательств природного происхождения до сих пор не найдено , хотя, как подчеркивают эксперты, они должны быть обнаружены уже давно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что находящиеся на фронте военнослужащих с начала полномасштабного вторжения РФ постепенно будут выводить из зоны боевых действий. Об этом 18 апреля во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — накануне своего освобождения от должности.



