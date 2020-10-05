Врач рассказал о самых опасных народных средствах

Многие люди предпочитают лечиться дома с помощью народных средств, не задумываясь о том, что их неправильное применение может оказать обратный эффект. Врач Александр Мясников объяснил, какие процедуры могут навредить здоровью, передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что марганцовкой, несмотря на ее антисептические свойства, нельзя промывать глаза, как это делают при конъюнктивите. Из-за неправильно приготовленного раствора можно получить ожог роговицы. Кроме того, в марганцовке часто купают младенцев, но это средство очень сушит и раздражает кожу, лучше в таких случаях использовать экстракт ромашки или череды.

Дерматологи также выступают против того, чтобы марганцовкой прижигали бородавки и мозоли, такое самолечение может вызвать еще больше проблем.

Еще врач рассказал об ингаляции картофельным отваром, ведь этот метод до сих пор популярен в лечении простудных заболеваний. Дело в том, что слишком горячий пар может привести к ожогу слизистой и вызвать обструкцию — перекрывание дыхательных путей.

По словам Мясникова, не стоит увлекаться и народными травами, если у вас в их применении нет опыта и глубоких знаний. Травы должны быть правильно собраны и высушенными, тогда они принесут организму пользу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про лучшее народное средство для очищения почек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!