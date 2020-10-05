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Врач рассказал о самых опасных народных средствах

Эти средства используют для лечения многих недугов

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди предпочитают лечиться дома с помощью народных средств, не задумываясь о том, что их неправильное применение может оказать обратный эффект. Врач Александр Мясников объяснил, какие процедуры могут навредить здоровью, передает радио Sputnik.

Врач рассказал о самых опасных народных средствах

Специалист отметил, что марганцовкой, несмотря на ее антисептические свойства, нельзя промывать глаза, как это делают при конъюнктивите. Из-за неправильно приготовленного раствора можно получить ожог роговицы. Кроме того, в марганцовке часто купают младенцев, но это средство очень сушит и раздражает кожу, лучше в таких случаях использовать экстракт ромашки или череды.

Дерматологи также выступают против того, чтобы марганцовкой прижигали бородавки и мозоли, такое самолечение может вызвать еще больше проблем.

Еще врач рассказал об ингаляции картофельным отваром, ведь этот метод до сих пор популярен в лечении простудных заболеваний. Дело в том, что слишком горячий пар может привести к ожогу слизистой и вызвать обструкцию — перекрывание дыхательных путей.

По словам Мясникова, не стоит увлекаться и народными травами, если у вас в их применении нет опыта и глубоких знаний. Травы должны быть правильно собраны и высушенными, тогда они принесут организму пользу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про лучшее народное средство для очищения почек.


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