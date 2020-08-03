Врач рассказал о реальной пользе куркумы и чеснока

Многие люди при проблемах со здоровьем обращаются к народной медицине. Для лечения простуды, гриппа и других заболеваний часто используют чеснок и куркуму. Говорят, что эти продукты обладают уникальными свойствами для организма. Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, действительно ли они настолько полезны. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалист отметил, что эти продукты действительно помогают укрепить иммунитет и на это указывают многочисленные исследования. Но в тоже время, врач не советует зацикливаться на этих продуктах для профилактики заболеваний. Несмотря на все свои лечебные свойства, куркума и чеснок не являются панацеей от всех бед. Существуют другие продукты, обладающие большим количеством витаминов и микроэлементов, которые способны поддержать иммунную систему.

Врач рекомендует для начала убедиться в том, что ваш организм в полной мере обогащен витаминами, в частности С и Д. Их дефицит может быть причиной проблем со здоровьем. Но какого элемента не хватает организму может определить только врач, после обследования и медицинских анализов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что как лучше есть куркуму для повышения иммунитета.

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