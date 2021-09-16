Состояние критическое: известного российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в кому

Известного в России кинорежиссера Андрея Звягинцева ввели в медикаментозную кому. Ему стало хуже после перенесенного коронавируса. Об этом пишет The Bell, ссылаясь на авторитетные источники.

Андрей Звягинцев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что у режиссера известных лент "Левиафан" и "Нелюбовь", которые номинировались на премию Оскар, пораженные 92% легких. Сейчас сообщаются, что его уже подключили к аппарату ЭКМО. Ранее медики заявляли, что оценивают его состояние, как крайне тяжелое, но сегодня оно еще ухудшилось.

Стало известно, что Андрей Звягинцев в июле этого года подхватил коронавирусную инфекцию. Позже вирус поразил 90% его легких. В середине августа его отправили на лечение к немецким специалистам.

В Германии врачи повторно провели его обследование, но все анализы показали отрицательный результат. Несмотря на все старания медиков его состояние только ухудшилось.

Андрей Звягинцев — талантливый российский режиссер и сценарист. За свои киноработы, среди которых "Левиафан" и "Нелюбовь", он получил немало наград, в частности, главный приз на Венецианском фестивале. Кроме этого, он двукратный номинант на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лауреат Каннского кинофестиваля.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что один из самых богатых людей России умер от коронавируса . Один из самых богатых людей РФ, миллионер Олег Бурлаков умер в результате осложнений, что вызвало коронавирусное заболевание. Россиянин умер в Монако, куда незадолго до этого прилетел из Москвы. По информации журнала Forbes, который ссылается на близкое окружение Бурлакова, 71-летний бизнесмен умер 23 июня. По другим данным, его не стало еще 21 июня в Москве.

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