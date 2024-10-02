Причины появления насморка и народные методы лечения

С похолоданием у многих появляется насморк без других симптомов простуды. О причинах насморка и как его лечить народными способами рассказывает портал "Комментарии".



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При первых признаках простуды:

Насморк часто начинается при переохлаждении стоп. На стопах есть проекционные зоны всех органов.

Поэтому при подозрении на то, что ноги промокли или замерзли, примите горячую ванну или сделайте горчичную ножную ванну. Можно добавить хвойный экстракт. Перед сном полезно сделать массаж рук, шеи, груди. Хорошо также надеть "горчичные носки" на ночь. Перед сном выпейте горячее молоко с медом и маслом, добавив немного соды.

Если насморк уже начался:

Промывайте нос настоями лекарственных растений: ромашки, листья мать-и-мачехи, соками алоэ, каланхоэ, разведя их холодной кипяченой водой. Не совмещайте с сосудосуживающими каплями. Можно промыть нос раствором поваренной соли: 1/2 чайной ложки на стакан воды, промойте из пипетки, затем смажьте слизистую маслом. Можно промыть носовые пазухи соленой водой из чайника (1 ч. ложка на чайнике с кипяченой водой). Встаньте над раковиной, одно ухо вниз, другое вверх. Лейте воду в верхнюю ноздрю, вода должна пройти по всем носовым ходам и вылиться из нижней ноздри. Дышите открытым ртом. Если будут боли, процедуру не проводите.

Ингаляции очень эффективны при насморке, особенно с астматическими компонентами, паровые ингаляции с настоем подорожника, мать-и-мачехи, сосновых почек, эвкалипта, смесью эвкалиптового масла, персикового или анисового масла.

Важное правило: при закапывании и ингаляциях щадите слизистую носа. Не используйте концентрированные ароматические масла, разбавляйте их растительным маслом.

Заложенный нос можно прогреть парафином. На водяной бане нагрейте парафин (не на открытом огне – это важно), сделайте марлевую салфетку, скрутите в 3-4 слоя, пропитайте парафином, положите в полиэтилен, заверните во фланель. Приложите к носу. Используйте медицинский парафин или растопите свечу, вынув фитиль. Когда парафин остынет, снова налейте горячий парафин на тряпочку и повторите процедуру. Делайте так 15-20 минут на ночь, нос хорошо прогреется, и утром вы будете чувствовать себя лучше.

Однако следует помнить, что не получив своевременного эффективного лечения, можно усугубить свое состояние здоровья и получить осложнение заболевания.

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