Поразительная польза: назван лучший овощ для здоровья сердца

Употребление большого количества фруктов и овощей является одним из лучших способов поддержать здоровье сердца. Эти продукты богаты питательными веществами, которые полезны для сердца, включая клетчатку, минералы и антиоксиданты. Однако среди многочисленных овощей есть один, обладающий особыми свойствами для сердечно-сосудистой системы, и его польза значительно поражает. Речь идет об авокадо, которое, по словам кардиолога Дариуша Мозаффариана, является одним из лучших овощей для поддержки сердца.

Основной причиной его полезности является высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот – "хороших" жиров, активно способствующих снижению уровня ЛПНП (холестерина "плохого"). Известно, что высокий уровень этого вида холестерина может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, как отмечают эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жиры помогают нормализовать уровень холестерина в крови, снижая вероятность развития таких заболеваний.

Кроме того, авокадо является отличным источником клетчатки. К примеру, только половина авокадо способна удовлетворить до 20% вашей суточной потребности в клетчатке. Это важно, поскольку клетчатка не только поддерживает здоровый уровень холестерина в организме, но и препятствует всасыванию холестерина в желудочно-кишечном тракте, что также способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Другим важным элементом авокадо является калий. Этот минерал играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца, поскольку он помогает снижать АД и нейтрализует вредное влияние натрия, что также способствует нормализации давления. Клетки сердца нуждаются в калии для правильной работы, и его дефицит может привести к повышенному АД, что является еще одним важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

