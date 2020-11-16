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Какие народные методы бесполезны в борьбе с простудой

Не все народные средства одинаково эффективны

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди обращаются к народной медицине, чтобы облегчить свое состояние в борьбе с разными заболеваниями. И некоторые методы очень эффективны. Но есть и те, которые не приносят никакой пользы.

Какие народные методы бесполезны в борьбе с простудой

фото из открытых источников

На своей странице в Instagram семейный врач Алина Волкивская рассказала, какие методы народного лечения не стоит использовать в борьбе с ОРВИ.

Оксолиновая мазь или вазелин

Эти средства часто используют для профилактики простудных заболеваний, не подозревая, что они лишь улучшают условия для проникновения вирусов в организм. С их помощью слизистая оболочка носа пересушивается, тем самым "открывая дверь" вирусам. 

Полоскание горла фурацилином, раствором йода, перекисью водорода

Врач говорит, что подобные "полоскалки" не приведут к положительному результату, зато они способны нарушить микрофлору ротовой полости. 

Ингаляции картофельным паром

При насморке и других симптомах простуды, многие часто делают подобные ингаляции, не задумываясь, что такой метод может привести к ожогу дыхательных путей, а также вызвать отек, лишь усугубив ситуацию. 

Закутаться, чтобы пропотеть и не выходить на улицу

На самом деле, простывшему человеку нужен свежий воздух, поэтому периодически нужно выходить на улицу или проветривать помещение. И закутываться в одеяла также не стоит, потому что может нарушиться теплообмен, а это дополнительная нагрузка для организма.

Какие народные методы бесполезны в борьбе с простудой - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие народные средства помогают от вздутия живота.


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