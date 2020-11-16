Какие народные методы бесполезны в борьбе с простудой

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Светлана Шкурупий
Многие люди обращаются к народной медицине, чтобы облегчить свое состояние в борьбе с разными заболеваниями. И некоторые методы очень эффективны. Но есть и те, которые не приносят никакой пользы.
фото из открытых источников
На своей странице в Instagram семейный врач Алина Волкивская рассказала, какие методы народного лечения не стоит использовать в борьбе с ОРВИ.
Оксолиновая мазь или вазелин
Эти средства часто используют для профилактики простудных заболеваний, не подозревая, что они лишь улучшают условия для проникновения вирусов в организм. С их помощью слизистая оболочка носа пересушивается, тем самым "открывая дверь" вирусам.
Полоскание горла фурацилином, раствором йода, перекисью водорода
Врач говорит, что подобные "полоскалки" не приведут к положительному результату, зато они способны нарушить микрофлору ротовой полости.
Ингаляции картофельным паром
При насморке и других симптомах простуды, многие часто делают подобные ингаляции, не задумываясь, что такой метод может привести к ожогу дыхательных путей, а также вызвать отек, лишь усугубив ситуацию.
Закутаться, чтобы пропотеть и не выходить на улицу
На самом деле, простывшему человеку нужен свежий воздух, поэтому периодически нужно выходить на улицу или проветривать помещение. И закутываться в одеяла также не стоит, потому что может нарушиться теплообмен, а это дополнительная нагрузка для организма.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие народные средства помогают от вздутия живота.
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