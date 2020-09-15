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Как правильно пить лечебные травы: простые правила

Сильные отвары трав пить необходимо только по назначению врача

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди прибегают к народной медицине, чтобы укрепить здоровье и избавиться от различных заболеваний. Большой популярностью пользуются чаи на основе лекарственных трав. Но как принимать? Ответом на этот вопрос поделилась у себя на странице в Instagram врач-натуропат Ксения Машкина.

Как правильно пить лечебные травы: простые правила

Специалист отметила, что легкие сборы лечебных трав можно пить без перерыва 1-2 месяца, затем нужно либо делать перерыв, либо менять состав сбора. А вот сильные отвары лучше пить 20 дней, потом делать перерыв 10 дней. Но только по назначению и под контролем специалиста. 

Простые сборы предпочтительнее, чем многокомпонентные. Старайтесь выбирать те, где 3-5 ингредиентов, а не 10-20 трав. Так будет легче понять, на что вы плохо среагировали и вовремя принять меры.

Врач отметила, что травяные сборы с присутствием пижмы, мать-и-мачехи, полыни, валерианы, тысячелистника, чистотела, хмеля — сильнодействующие. Перед применением подобных сборов лучше проконсультироваться с врачом.

При беременности нельзя: полынь, девясил, багульник, спорыш, душицу, крушину, бузину, донник, шалфей, барбарис, алоэ, можжевельник, тимьян ползучий, толокнянку, календулу, петрушку и чистотел.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье.


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