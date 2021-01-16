Ириски - самые вредные конфеты

Главные конфеты детей, рожденных в условиях советского дефицита и пустых полок – ириски. Многие пронесли любовь к этим конфетам сквозь годы.

Ириски ( фото из открытых источников)

Однако частое употребление любимых многими тягучих конфет может приводить к нарушениям обмена веществ в организме и к ожирению.

Все дело в простых легкоусвояемых сахарах, с избытком находящихся в этом виде конфет, а также жирах, норма которых превышает рекомендованные диетологами в десятки раз.

Результатом употребления ирисок быстро становятся обвисшие бока и выпирающий живот. Особенно опасно употреблять ириски в качестве перекуса — в таком случае человек перестает контролировать количество съеденных конфет, легко съедая в один присест суточную норму калорий. Кроме того, ириски очень негативно влияют на зубную эмаль, а их консистенция часто провоцирует выпадение пломб.

Напомним, в США 54-летний мужчина умер из-за лакричных конфет. Он ел сладости каждый день, пока его организм не выдержал такой нагрузки. После двух недель сладкой диеты у мужчины остановилось сердце.Черная лакрица была любимым лакомством погибшего. Но именно это пристрастие и стоило ему жизни. Мужчина ел лакричные конфеты каждый день — по полтора пакетика. И это спровоцировало проблемы с сердечным ритмом. В конечном итоге сердце просто остановилось. Мужчине стало плохо в ресторане быстрого питания. Его забрали в больницу, но на следующий день он скончался. Врачи зафиксировали в его крови слишком низкий уровень калия. По словам медиков, лакрица действительно может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, если употреблять ее слишком часто.

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