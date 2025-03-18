Этот простой метод с 3-4 каплями на ватный диск обеспечит сухость под мышками лучше дезодоранта.

Неприятный запах, желтые пятна от пота на любимой одежде – это проблема, с которой сталкивается каждый. Особенно в теплое время года, когда потливость усиливается. И не каждый дезодорант способен эффективно справиться с этими неприятностями. Однако существуют проверенные народные средства, которые помогут сохранить сухость под мышками даже в самые жаркие дни.

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Народные методы борьбы с потливостью

Лосьон из дубовой коры. Для приготовления этого средства нужно одну столовую ложку измельченной дубовой коры залить стаканом кипятка и настоять полчаса. Затем процедить настой и добавить ложку лимонного сока. Остывший лосьон храните в холодильнике. Наносить средство следует на ватный диск (3-4 капли) и протирать подмышки утром и вечером. Используя лосьон регулярно, вы заметите значительное уменьшение потоотделения, а также получите приятный лимонный аромат. Кроме того, лимонная кислота поможет отбелить кожу под мышками. Попробуйте этот метод, и вы забудете о покупных дезодорантах.

Аптечная ромашка. Для этого метода нужно взять четыре столовых ложки ромашки и залить поллитром кипятка. Дайте настою и добавьте чайную ложку пищевой соды. Обрабатывайте подмышки полученным раствором дважды в день – утром и вечером.

Сода. Смешайте столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством теплой воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите ее на чистую кожу под мышками на 10-15 минут, затем тщательно смойте водой. Это средство помогает уменьшить потливость и борется с бактериями, вызывающими неприятный запах.

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