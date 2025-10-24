Этот известный напиток надолго продлит жизнь сердцу: раскрыт поразительный секрет

Зеленый чай давно завоевал репутацию одного из самых полезных напитков в мире благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Диетология Дон Мэннинг подчеркивает, что его особенная польза проявляется в поддержке сердечно-сосудистой системы. Эксперт отмечает: регулярное употребление нескольких чашек зеленого чая ежедневно способно снизить риск развития сердечных болезней благодаря богатому содержанию антиоксидантов, в частности эпигалокатехин-галата (EGCG).

По словам Мэннинг, EGCG помогает уменьшать воспалительные процессы и возникающий оксидативный стресс, когда в организме накапливаются свободные радикалы. Они способны повреждать клетки и сосуды, способствуя формированию бляшек в артериях и повышению вероятности сердечных патологий.



"Хроническое воспаление часто связано с проблемами сердца, а зеленый чай обладает естественным противовоспалительным действием, что помогает снижать маркеры воспаления", — объясняет специалист.

Кроме того, научные исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая оказывает положительное влияние на уровень холестерина. У людей, пьющих его каждый день, обычно снижается уровень "плохого" ЛПНП и повышается "полезный" ЛПВП, что способствует очищению сосудов и поддерживает нормальный кровоток.

Мэннинг добавляет, что зеленый чай может помогать снижать АД и улучшать функцию сосудов, что делает его одним из простых способов поддержания сердечного здоровья без лекарственных препаратов. Специалист советует выпивать от двух до четырех чашек в день, при этом лучше выбирать несладкий напиток. Именно замена подслащенных напитков чистым зеленым чаем приносит наибольшую пользу, помогая оставаться бодрым и поддерживать сердце в тонусе.

