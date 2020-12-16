Быстрые способы устранить изжогу при беременности

Беременные женщины часто страдают изжогой, так как гормон релаксин замедляет пищеварение, то есть пища остается в желудке дольше, благодаря чему организмом вырабатывается больше кислоты.

ФОТО: Из открытых источников

Также плод оказывает давление на желудок, что тоже приводит к изжоге. Медики рекомендуют несколько безопасных способов борьбы с изжогой:

- Ешьте меньше, но чаще. Желудок при беременности сдавливается плодом и большие объемы пищи ему сложно переработать

- Исключите продукты, провоцирующие изжогу. Даже если на них "тянет" — цитрусовые, томаты, жирные или жареные продукты, пряности, шоколад, кофе, газированные напитки.

- Пейте жидкости с содержанием белка — молоко и питьевой йогурт. Также старайтесь медленно и очень тщательно пережевывать твердую пищу.

- Не ешьте перед сном. Между ужином и сном должно пройти около трех часов.

Напомним, "Комментарии" писали, что удивительная и, кажется, невероятная ситуация произошла в британском городе Стокпорт. Там 24-летняя девушка по имени Рэй Мартин не подозревала о своей беременности, до того как у нее не начались родовые схватки. Британка утверждает, что она даже не замечала признаков беременности: у нее практически не изменился размер живота, так как плод был расположен ближе к спине, а увеличения веса будущая мать связывала с низкой активностью во время карантина. Девушка также рассказала, что изначально приняла родовые схватки за боль при менструации. Рэй Мартин рассказала, что обратилась к доктору с жалобами на боли в животе. Специалист прописал ей обезболивающее, однако оно не помогало. Через несколько дней женщине снова пришлось обратиться в медицинское учреждения и тогда медики заметили, что дело совсем не в менструальном цикле. После обследования они сообщили Рэй о беременности, после чего она лишилась чувств.



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