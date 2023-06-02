Александр Доровской и фармкомпания "Здоровье" присоединились к организации праздника для детей Харькова

Фармкомпания "Здоровье" выступила спонсором массового мероприятия для детей Харькова, приуроченного ко Дню защиты детей. На разных локациях с посетителями работали опытные фасилитаторы и психологи, чтобы через игру и искусство помочь детям и взрослым улучшить психоэмоциональное состояние.

Фармкомпания "Здоровье" выступила спонсором массового мероприятия для детей Харькова

По инициативе Александра Доровского фармкомпания "Здоровье" занимается восстановлением психического здоровья и развитием маленьких харьковчан. Компания стала партнером Art&Health Hub by Zelo – объединение художников, которые через средства арттерапии помогают детям, а также и взрослым, восстановить ментальное здоровье.



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Фармкомпания помогла организовать масштабный праздник в Харькове. Дети пели, рисовали, танцевали, лепили из глины и пластилина, учились актерскому мастерству, играли в шахматы, делали украшения. Мероприятие посетило более 800 детей, которые с радостью делились впечатлениями.



– Я уже рисовал и лепил из пластилина. Сейчас доиграю эту партию и хочу попробовать лепить на гончарном круге. Очень рад, что мы сюда пришли, – делится юный шахматист Тимофей.

– Я сегодня впервые лепила из воздушного пластилина. Это так классно, – увлеченно добавляет 9-летняя Ева.



Для родителей самое важное, что они снова увидели в глазах своих детей заинтересованность и улыбку. Взрослые рады, что их дети могут научиться новому, пообщаться со сверстниками.

– Я пришла с дочерью и внучкой. Мы очень благодарны, что детям организовали такой праздник. Им все интересно: лепить, рисовать, танцевать, играть. Наша Ева вообще отказывается уходить отсюда, — рассказывает бабушка Вера из Харькова.

Сотрудничество с Арт-центром Zelo стало новым этапом работы фармкомпании "Здоровье" в рамках корпоративно-социальной ответственности в направлении помощи детям. Хотя в этом векторе компания работает все время: более 15 лет занималась Комаровским детским домом-интернатом в с. Южный для детей с ДЦП, помогает детскому хоспису МДЛ №5, поддерживает Ассоциацию многодетных матерей "АММА" в Харькове.

Восстановление ментального здоровья детей – это ответственность и задача №1 для взрослых. Все больше детей страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Особенно актуальна эта проблема для жителей прифронтовых регионов, непосредственно находившихся в оккупации и под обстрелами.

Многие маленькие харьковчане своими глазами видели ужасы войны, долгое время скрывались в укрытиях, потеряли близких родственников. Чтобы поддержать детей и их семьи, фармкомпания "Здоровье" и начала сотрудничество с Арт-центром Zelo.



— Ни один ребенок в цивилизованном мире не должен видеть ужаса войны. Пока наши защитники очищают Украину от захватчиков, в чем мы им всячески помогаем, тоже будем поддерживать малышей. Нам следует вернуть им веру и надежду, дать возможность развиваться. Они имеют право на праздник и радость. Поэтому и дальше вместе с нашими партнерами будем работать ради восстановления их ментального здоровья, — отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".























