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Женщины стали чаще болеть раком: в чем причина

Как уменьшить риск заболевания раком шейки матки

сегодня, 13:34
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Кречмаровская Наталия

В Киеве ежегодно диагностируют около 500 новых случаев заболевания раком шейки матки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

Женщины стали чаще болеть раком: в чем причина

Иллюстративное фото

По ее словам, сейчас нет полностью гарантированного способа обезопаситься от рака шейки матки. Впрочем, возможно минимизировать риски его возникновения или повысить шансы на выздоровление, если вовремя диагностировать болезнь.

Основными факторами риска возникновения этой болезни Валентина Гинзбург назвала:

  • заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ),

  • наличие половых инфекций;

  • ослабленная иммунная система и ВПЧ;

  • случаи заболевания раком шейки матки в семейном анамнезе;

  • частое изменение половых партнеров, что повышает риски инфицирования ВПЧ и болезнями, передающимися половым путем;

  • прием оральных контрацептивов в течение длительного времени женщинами, инфицированными ВПЧ (при приеме таких препаратов надо постоянно находиться под контролем гинеколога).

“Минимизировать риск заболевания действительно несложно. Это вакцинация от вируса папилломы человека девушек, не начавших половую жизнь, соблюдение культуры ответственных интимных отношений, использование барьерной контрацепции, регулярный цитологический скрининг и обзоры гинеколога для своевременного выявления предраковых изменений", – пояснила Валентина Гинзбург.

Также директор департамента отметила, что рак шейки матки относится к так называемым визуальным формам рака. Это означает, что для установления диагноза не требуется дорогостоящего оборудования и сложных долгосрочных исследований. При этом обнаруженное на ранней стадии заболевание подвергается лечению.

Чтобы вовремя выявить болезнь, она советует раз в год проходить плановый осмотр у гинеколога, даже если ничего не беспокоит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, женщины с каким размером груди называют самой желанной.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/povnistyu_ubezpechitisya_vid_raku_shiyki_matki_nemozhlivo_utim_mozhna_suttyevo_zniziti_riziki_tsogo_zakhvoryuvannya/
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