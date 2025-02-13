Женщинам на заметку: гигиенические прокладки приводят к миоме матки

Гигиенические прокладки являются неотъемлемой частью многих женщин, обеспечивая комфорт и защиту во время менструации. Однако, несмотря на удобство, существуют потенциальные риски для здоровья, связанные с их использованием.

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Многие гигиенические прокладки содержат химические вещества, такие как диоксины, фураны и другие токсины, используемые в процессе отбеливания и производства. Исследования указывают, что эти химикаты могут влиять на гормональный баланс женщины, повышая риск развития гинекологических заболеваний, таких как эндометриоз и миома матки. Эти вещества имеют структуру, схожую с гормонами, что позволяет им вмешиваться в естественные гормональные процессы организма.

Нижний пласт многих прокладок изготовлен из полиэтилена, через который не проникает воздух и создает "парниковый эффект" (когда повышается температура и влажность в интимной зоне). Такие условия способствуют размножению патогенных микроорганизмов и нарушают баланс влагалищной микрофлоры, что повышает риск развития бактериального вагиноза и других инфекций.

Некоторые прокладки содержат ароматизаторы и другие добавки, которые могут вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. Использование ароматизированных гигиенических продуктов может привести к зуду, покраснению и другим симптомам раздражения. Врачи рекомендуют выбирать продукты без ароматизаторов и с минимальным количеством химических добавок.

Для уменьшения потенциальных рисков для здоровья можно рассмотреть альтернативы традиционным гигиеническим прокладкам:

Менструальные чаши: изготовлены из медицинского силикона, они многоразовые и не содержат вредных химических веществ.

Многоразовые тканевые прокладки: изготовлены из натуральных материалов, они могут быть стираны и использованы повторно.

Органические прокладки изготовлены из органического хлопка без использования химикатов и ароматизаторов.

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