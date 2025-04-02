Женщина списала свое плохое состояние на перебор с кофеином и получила кровоизлияние в мозг

Британка рассказала, что менее чем через десять минут после КТ-сканирования ее больничная палата заполнилась медицинским персоналом, который смотрел на нее с тревогой. Один из врачей сообщил, что у нее кровоизлияние в мозг.

Женщина получила кровоизлияние в мозг

"Мне было всего 48 лет, и этот диагноз ошеломил меня. Казалось, он появился ниоткуда. Но только через два года я смогла признать правду: я жила с часовой бомбой в голове, просто была слишком занята, чтобы заметить предупредительные знаки", — рассказывает женщина.

По ее словам, она всегда была амбициозной, стремилась быть первой во всем: от учебы до карьеры. Это помогло ей добиться успеха в сфере кризисных коммуникаций, где я стала вице-президентом компании, руководя командой из 17 человек и работая с клиентами из рейтинга Fortune 500.

С началом пандемии в 2020 году рабочий ритм женщины стал еще более напряженным. Она говорит, что начинала день с сверхкрепкого лате, работала до ночи, поддерживая энергию энергетиками.

"На самом деле я была на грани выгорания, хотя не хотела этого признавать. В первую очередь настораживающее звоночки — растущая тревожность, потеря интереса к любимым занятиям, проблемы со сном. Я отказалась от йоги, прогулок, а общение даже с близкими стало утомительным. Мое здоровье ухудшалось: постоянная усталость, головная боль, набор веса. Я игнорировала эти симптомы, пока не стало слишком поздно", – рассказывает женщина.

По ее словам, в ночь на 23 января 2023 года ее разбудила нестерпимая боль в затылке. Женщина кричала и плакала, а муж настаивал на том, чтобы ехать в больницу. Впрочем, она отмахнулась, списав боль на усталость. Когда женщину стошнило, она решила, что это пищевое отравление, и просто пыталась отдохнуть. Через четыре дня ситуация резко ухудшилась: ее зрение стало размытым, пространство вокруг выглядело неестественно, она едва держалась на ногах.

"Мы обратились к врачу, который допустил желудочную инфекцию и назначил противорвотные препараты. Мое давление было 175/90 — критически высокий показатель, но это не вызывало особой обеспокоенности. Только офтальмолог, проверявший состояние глазного дна, немедленно направил меня в отделение неотложной помощи", – говорит женщина.

В больнице КТ показала кровоизлияние в мозг. Дополнительное МРТ подтвердило значительное поражение правой части мозга, вызвавшее проблемы со зрением. Женщина провела неделю в реанимации.

"Врачи предупредили меня: если не изменю свой образ жизни, риск повторного, еще более тяжелого инсульта остается высоким. Сначала я сопротивлялась изменениям — даже с больничной койки пыталась работать. Но постепенно я осознала: работа не стоит моей жизни", — рассказывает женщина.

Теперь она строго соблюдает восьмичасовой рабочий день, вернулась к йоге, больше гуляет, уменьшила количество кофеина, артериальное давление стабилизировалось, а отношения с мужем улучшились. Главное в этой истории, по ее словам, что она наконец-то научилась ставить себя и свое здоровье на первое место.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что врач сгорел за три недели от рака, проигнорировав важные симптомы.



