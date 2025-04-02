Женщина списала свое плохое состояние на перебор с кофеином и получила кровоизлияние в мозг

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Ткачик Олеся
Британка рассказала, что менее чем через десять минут после КТ-сканирования ее больничная палата заполнилась медицинским персоналом, который смотрел на нее с тревогой. Один из врачей сообщил, что у нее кровоизлияние в мозг.
Женщина получила кровоизлияние в мозг
По ее словам, она всегда была амбициозной, стремилась быть первой во всем: от учебы до карьеры. Это помогло ей добиться успеха в сфере кризисных коммуникаций, где я стала вице-президентом компании, руководя командой из 17 человек и работая с клиентами из рейтинга Fortune 500.
С началом пандемии в 2020 году рабочий ритм женщины стал еще более напряженным. Она говорит, что начинала день с сверхкрепкого лате, работала до ночи, поддерживая энергию энергетиками.
По ее словам, в ночь на 23 января 2023 года ее разбудила нестерпимая боль в затылке. Женщина кричала и плакала, а муж настаивал на том, чтобы ехать в больницу. Впрочем, она отмахнулась, списав боль на усталость. Когда женщину стошнило, она решила, что это пищевое отравление, и просто пыталась отдохнуть. Через четыре дня ситуация резко ухудшилась: ее зрение стало размытым, пространство вокруг выглядело неестественно, она едва держалась на ногах.
В больнице КТ показала кровоизлияние в мозг. Дополнительное МРТ подтвердило значительное поражение правой части мозга, вызвавшее проблемы со зрением. Женщина провела неделю в реанимации.
Теперь она строго соблюдает восьмичасовой рабочий день, вернулась к йоге, больше гуляет, уменьшила количество кофеина, артериальное давление стабилизировалось, а отношения с мужем улучшились. Главное в этой истории, по ее словам, что она наконец-то научилась ставить себя и свое здоровье на первое место.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что врач сгорел за три недели от рака, проигнорировав важные симптомы.
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