Женщина проигнорировала важные симптомы рака, списывая все на последствия диеты: теперь предостерегает всех

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Ткачик Олеся
40-летняя британка Камилла Чапман получила ужасный диагноз – рак желудка четвертой стадии, уже распространившийся на легкие, печень и лимфатические узлы. Женщина признается, что сначала спутала трудности с проглатыванием с побочным эффектом диеты для похудения.
Камилла Чапман
Первые симптомы Камилла испытала почти год назад, однако не придала им значения. Только в феврале этого года врачи сообщили ей, что болезнь неизлечима, а хирургическое вмешательство невозможно. Единственным вариантом остается паллиативная химиотерапия, которая не излечивает, а только продлевает жизнь.
Женщина, руководящая собственным детским садом, признается, что диагноз лишил ее какой-либо надежды. В то же время, она призывает других внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать даже незначительные симптомы.
В марте прошлого года Камилла начала замечать, что ей тяжело глотать пищу – один из характерных симптомов рака желудка. Однако она предположила, что это связано с новой низкокалорийной диетой, включающей жидкие блюда.
В июне Камилла заметила небольшую припухлость под челюстью и обратилась к врачу. Впрочем, она не вспомнила о трудностях с проглатыванием. Ее направили на УЗИ, которое, по словам женщины, не выявило онкологических изменений.
После этого Камилла успокоилась на несколько месяцев, однако со временем дискомфорт при глотании усилился.
В январе, когда ситуация еще больше ухудшилась, Камилла снова обратилась к врачу. В этот раз ей назначили анализ крови, а через три недели – эндоскопию.
Через неделю ее направили на КТ-сканирование, после чего сообщили, что рак распространился на печень, легкие и лимфоузлы вдоль пищевода. Операция уже была невозможна.
Теперь женщина предостерегает других не игнорировать даже малейшие изменения в своем организме.
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