Женщина проигнорировала важные симптомы рака, списывая все на последствия диеты: теперь предостерегает всех

40-летняя британка Камилла Чапман получила ужасный диагноз – рак желудка четвертой стадии, уже распространившийся на легкие, печень и лимфатические узлы. Женщина признается, что сначала спутала трудности с проглатыванием с побочным эффектом диеты для похудения.

Камилла Чапман

Первые симптомы Камилла испытала почти год назад, однако не придала им значения. Только в феврале этого года врачи сообщили ей, что болезнь неизлечима, а хирургическое вмешательство невозможно. Единственным вариантом остается паллиативная химиотерапия, которая не излечивает, а только продлевает жизнь.

"Мне сказали, что ничего нельзя сделать, операция невозможна, а болезнь неизлечима", – рассказала Камилла в интервью The Independent.

Женщина, руководящая собственным детским садом, признается, что диагноз лишил ее какой-либо надежды. В то же время, она призывает других внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать даже незначительные симптомы.

В марте прошлого года Камилла начала замечать, что ей тяжело глотать пищу – один из характерных симптомов рака желудка. Однако она предположила, что это связано с новой низкокалорийной диетой, включающей жидкие блюда.

"Я часто ела блины, и они застряли в горле. Приходилось запивать их водой. Я не придавала этому значения, думая, что просто разучилась нормально жевать", – признается она.

В июне Камилла заметила небольшую припухлость под челюстью и обратилась к врачу. Впрочем, она не вспомнила о трудностях с проглатыванием. Ее направили на УЗИ, которое, по словам женщины, не выявило онкологических изменений.

После этого Камилла успокоилась на несколько месяцев, однако со временем дискомфорт при глотании усилился.

"Я начала просыпаться по ночам, потому что чувствовала, что что-то не так. Появилось чувство тревоги", – рассказывает она.

В январе, когда ситуация еще больше ухудшилась, Камилла снова обратилась к врачу. В этот раз ей назначили анализ крови, а через три недели – эндоскопию.

"Процедура была очень неприятной. Когда врач сказал, что будет брать биопсию, я поняла: они что-то нашли", – вспоминает женщина.

Через неделю ее направили на КТ-сканирование, после чего сообщили, что рак распространился на печень, легкие и лимфоузлы вдоль пищевода. Операция уже была невозможна.

Теперь женщина предостерегает других не игнорировать даже малейшие изменения в своем организме.

"Очень легко списать все на мелкие изменения – например, как вы проглатываете или как звучит ваш голос. Но я призываю всех: если у вас появились такие симптомы, не медлите – обращайтесь к врачу", – отмечает Камилла.

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