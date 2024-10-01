Здоровье мужчины: причины, по которым может возникать боль в половых железах

Боль в парных половых железах (семенниках) может появиться по разным причинам, и важно понимать, что этот симптом может свидетельствовать как о незначительных, так и о серьезных проблемах. Портал "Комментарии" рассказывает об основных причинах боли в семенниках, опираясь на информацию от авторитетных медицинских организаций.



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Одной из наиболее распространенных причин боли является травма. Даже незначительный удар может вызвать сильную боль из-за высокой чувствительности этой области. Травма может привести к отеку, кровоподтекам или даже разрыву семенника, нуждающегося в немедленной медицинской помощи.

Тестикулярная торсия является серьезным состоянием, при котором семенник извращается вокруг своей оси, что приводит к нарушению кровоснабжения. Это вызывает внезапную и сильную боль. Без немедленного хирургического вмешательства тестикулярная торсия может привести к потере семенника.

Эпидидимит – это воспаление придатка семенника, которое часто вызывается бактериальной инфекцией, включая инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея или хламидиоз. Симптомы включают боль, отек и красноту.

Инфекции, такие как орхит (воспаление яичка) могут быть вызваны вирусами или бактериями. Орхит часто сопровождается болью, отеком и лихорадкой. Инфекции мочевыводящих путей могут вызвать боль в яичках.

Варикоцеле – это расширение вен в семенниках, что может вызвать тупую боль или чувство тяжести. Это состояние может влиять на фертильность и нуждается в медицинском обследовании.

Ингвинальная грыжа возникает, когда часть кишечника выходит из-за слабого места в брюшной стенке в паховой области. Это может вызвать боли в семенниках, особенно при физической нагрузке или кашле.

Камни в почках могут вызвать боль, которая ощущается в семенниках. Эта боль обычно сопровождается другими симптомами, такими как боль в спине или боку, тошнота и кровь в моче.

Диабетическая невропатия или другие состояния, вызывающие повреждение нервов, могут приводить к боли в семенниках. Эта боль обычно является хронической и может сопровождаться другими симптомами, такими как онемение или покалывание.

Важно не игнорировать симптом и обращаться к врачу для установления точной причины и получения соответствующего лечения.

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