Всплеск COVID-19: безумные госпитализации и летальные случаи

В Киеве зафиксировали существенный рост числа больных COVID-19. По данным Центра контроля и профилактики болезней, за последние семь дней в столице зарегистрировали 1121 новый случай, что в 1,6 раза больше, чем неделей ранее.
Всплеск коронавируса
Среди инфицированных немало детей — 57 из них нуждались в госпитализации. Всего в больницы столицы в течение недели попали 117 пациентов, еще шесть в тяжелом состоянии были переведены в отделения интенсивной терапии.
Минздрав ранее сообщал, что с начала августа в стране зафиксировали 10 смертей от осложнений коронавируса, а еженедельно регистрируется около 3,5 тысяч новых случаев заболеваний. В ведомстве объясняют: нынешняя статистика остается в пределах сезонных колебаний и не превышает прогнозируемых показателей.
Медики отмечают необходимость внимательно следить за собственным состоянием здоровья и соблюдать профилактические меры, ведь в конце лета и осенью возрастает риск распространения респираторных инфекций, включая COVID-19.