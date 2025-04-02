Врачи убеждали женщину, что у нее стресс после развода, а оказалась смертельная болезнь

Мать двоих детей призывает людей внимательно относиться к своему здоровью и настаивать на детальном обследовании у врачей после того, как ей не смогли вовремя диагностировать моторно-нейронное заболевание (MND).

Диана Киз

Эта неизлечимая болезнь постепенно поражает нервную систему, вызывая слабость мышц, а затем лишает человека возможности ходить, говорить и даже самостоятельно есть.

Диану Киз, 65-летнюю жительницу Кливдона, диагноз ошеломил в 2023 году. MND постепенно усложняет даже самые простые действия, в частности, держание чашки чая. Врачи сообщили ей, что продолжительность жизни может составлять от двух до пяти лет.

Проблемы со здоровьем Диана начала подмечать еще в 2020 году, когда без видимой причины начала падать.

"Я несколько раз падала в ванной и ударилась головой в душе. После этого обратилась к врачу", – рассказала она.

Медик направил ее к неврологу, проведшему электромиографию (ЭМГ) – тест, измеряющий электрическую активность в мышцах. Однако результаты не указали на серьезные нарушения и врач объяснил ее проблемы последствиями стресса после развода.

Падение у людей старшего возраста не редкость – статистика показывает, что каждый третий британец старше 65 лет ежегодно испытывает хотя бы один такой случай. Однако уже через несколько недель Диана начала замечать новые симптомы: мышечные подергивания и слабость в голосе.

"Я была уверена, что это не психологическая проблема. Я переживала депрессию и знаю, как она проявляется. Но в этот раз симптомы были физическими", – отметила женщина.

После упорных обращений к врачам в мае 2023 года Диана получила окончательный диагноз – моторно-нейронное заболевание.

"Это был огромный шок. Я была в состоянии истерики", – вспоминает она. – "Врач просто сказал: 'Лечения нет. Прогноз – от двух до пяти лет'".

Несмотря на тяжелый диагноз, она продолжала работать администратором в начальной школе до ноября 2024 года, потому что хотела сохранить чувство контроля над своей жизнью.

Со временем симптомы стали прогрессировать.

"Стать тем, за кого ухаживают, после того, как вся жизнь сама о ком-то заботилась, – чрезвычайно сложно. Я каждое утро просыпаюсь с мыслью: 'Сегодня я смогу ходить нормально', но не могу. В конце концов, мне придется с этим смириться", – рассказывает она.

Несмотря на все женщина не теряет оптимизма. Она активно занимается распространением информации о болезни и присоединилась к нескольким группам поддержки.

Одним из самых известных людей, столкнувшихся с MND, был британский физик Стивен Гокинг. В 1963 году врачи прогнозировали ему всего два года жизни, однако он прожил еще 55 лет и совершил выдающиеся научные открытия, в частности по излучению черных дыр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что женщина думала, что сталкивается с последствиями влияния кофеина, впрочем, получила кровоизлияние в мозг.



