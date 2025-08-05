Врачи шокировали: к каким серьезным заболеваниям приводят грязные носки

Ноги, как отмечают эксперты, являются одним из самых грязных мест на теле. Носки собирают грязь и бактерии отовсюду и разносят их, способствуя инфицированию.

Носки. Иллюстративное фото

Носки действуют как "микробные губки" для бактерий, грибков и грибковых спор из почвы, воды, шерсти домашних животных и пыли, пишет издание Daily Mail. Результаты исследования показали самый высокий уровень бактериального и грибкового заражения носков среди всех предметов одежды уже после 12 часов ношения. Собранные носками микробы затем оседают в комфортной среде ног, где быстро размножаются.

"Ступни могут быть средой обитания до 1000 различных видов бактерий и грибков, некоторые из которых могут поедать пот, который производят ноги, а их вонючие метаболиты жизнедеятельности являются причиной неприятного запаха ног, носков и обуви", — отмечает микробиолог из Университета Лестера Примроуз Фристоун .

По данным экспертов, бактерии могут быть как безвредными, так и чрезвычайно опасными — такими как Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma и Cryptococcus.

Причиной стафилококковых инфекций кожи являются бактерии стафилококка (Staphylococcus) — инфицирование приводит к возникновению волдырей и болезненных абсцессов.

Аспергиллез (Aspergillus) – это грибок, который вызывает респираторное заболевание аспергиллез. Это состояние характеризуется кашлем с хрипами и образованием комочков крови.

Однако угроза не только в появлении опасных бактерий, но и в их переносе на другие поверхности. Исследования, проведенные в больницах, как отмечает издание, показали, что тапочки-носки, которые носили пациенты, переносили микробы с пола на кровати, включая устойчивые к антибиотикам патогены.

Наибольший риск заражения от носков связан с распространенными кожными инфекциями. Например, очень заразные бородавки, которые вызваны вирусом папилломы человека. Если человек не стирает носки, а потом ходит по полу, то заразиться могут другие. Так может распространяться и грибок стопы.

Доктор Фристоун рекомендует менять носки ежедневно и правильно их стирать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как правильно стирать носки и почему их обязательно гладить.



