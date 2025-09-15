Врачи назвали простой препарат, который защитит от Covid

В Украине и мире распространяется Covid, однако учёные обнаружили, что один препарат может эффективно защитить организм от заболевания.

В исследовании средней стадии было обнаружено, что назальный спрей-антигистаминный препарат снижает уровень заболеваемости Covid и простуду, пишет издание Independent.

"В исследовании, проведенном немецкими исследователями, 450 добровольцев использовали либо назальный спрей с азеластином, обычно используемый для облегчения симптомов аллергии, либо плацебо-спрей трижды в день в течение 56 дней", — пишет СМИ.

В течение этого времени Covid-инфекции были подтверждены у 2,2% участников группы азеластина и 6,7% участников группы плацебо.

В группе азеластина также было меньше симптоматических инфекций Covid-19, меньше подтвержденных респираторных инфекций и меньше инфекций, вызванных риновирусами, наиболее распространенными микробами, вызывающими простуду. Исследователи обнаружили, что в группе лечения у 1,8% пациентов развилась риновирусная инфекция по сравнению с 6,3% в группе плацебо.

Руководитель исследования, профессор Роберт Балс из Медицинского центра Саарландского университета объяснил, если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, назальный спрей азеластина может стать дополнительным легкодоступным профилактическим средством в дополнение к существующим защитным мерам, особенно для уязвимых групп, в периоды высокого уровня инфицирования или перед путешествием.

