logo

BTC/USD

114804

ETH/USD

4518.84

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Врачи назвали простой препарат, который защитит от Covid
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали простой препарат, который защитит от Covid

Ученые обнаружили, что от Covid может защитить назальный спрей

15 сентября 2025, 18:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине и мире распространяется Covid, однако учёные обнаружили, что один препарат может эффективно защитить организм от заболевания.

Врачи назвали простой препарат, который защитит от Covid

COVID-19. Иллюстративное фото

В исследовании средней стадии было обнаружено, что назальный спрей-антигистаминный препарат снижает уровень заболеваемости Covid и простуду, пишет издание Independent.

"В исследовании, проведенном немецкими исследователями, 450 добровольцев использовали либо назальный спрей с азеластином, обычно используемый для облегчения симптомов аллергии, либо плацебо-спрей трижды в день в течение 56 дней", — пишет СМИ.

В течение этого времени Covid-инфекции были подтверждены у 2,2% участников группы азеластина и 6,7% участников группы плацебо.

В группе азеластина также было меньше симптоматических инфекций Covid-19, меньше подтвержденных респираторных инфекций и меньше инфекций, вызванных риновирусами, наиболее распространенными микробами, вызывающими простуду. Исследователи обнаружили, что в группе лечения у 1,8% пациентов развилась риновирусная инфекция по сравнению с 6,3% в группе плацебо.

Руководитель исследования, профессор Роберт Балс из Медицинского центра Саарландского университета объяснил, если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, назальный спрей азеластина может стать дополнительным легкодоступным профилактическим средством в дополнение к существующим защитным мерам, особенно для уязвимых групп, в периоды высокого уровня инфицирования или перед путешествием.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новые исследования обнаружили, что Covid может приводить к преждевременному старению кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития сердечного приступа и инсульта. Особенно этот побочный эффект наблюдается у женщин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/nasal-spray-covid-prevent-common-cold-b2823968.html
Теги:

Новости

Все новости