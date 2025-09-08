Врачи бьют тревогу: из-за хронической болезни легких можно ослепнуть

Опасное заболевание легких может привести к ухудшению и даже потере зрения. Речь идет о легочном фиброзе. Это хроническое заболевание, которое приводит к повреждению и рубцеванию легочной ткани, что затрудняет дыхание и уменьшает количество поступающего в кровь кислорода. Заболевание может быть вызвано влиянием асбеста, пыли или плесени, или определенным лекарством, лучевой терапией и аутоиммунными заболеваниями.

Проблемы со зрением. Иллюстративное фото

Заболевание, как пишет издание Daily mail, обычно характеризуется одышкой, сухим или надрывным кашлем, усталостью и слабостью. Однако, по словам окулиста и директора клинических услуг Optical Express доктора Стивена Ханнана, другой симптом легочного фиброза гораздо менее известен – и без лечения может привести к слепоте. Врач предупреждает, что кроме лёгких могут пострадать и глаза. Проблема в том, что снижение уровня кислорода в крови может повлиять на сетчатку и зрительный нерв, что со временем может повлечь за собой изменения зрения.

"Изменения зрения вследствие легочного фиброза могут варьироваться от затуманивания зрения до повреждения сетчатки в тяжелых случаях. Снижение поступления кислорода в организм также может привести к видимым изменениям кровеносных сосудов в глазах, которые могут стать более заметными и темными", — пишет издание.

Врачи также отмечают, что методы лечения легочного фиброза могут увеличить риск развития катаракты, когда хрусталик глаза помутнеет, а зрение станет размытым.

Чтобы предупредить проблемы со зрением, людям с легочным фиброзом следует регулярно проходить осмотр. Также помогут защитить глаза мониторинг уровня кислорода, поддержание водного баланса и лечение симптомов сухости глаз с помощью увлажняющих глазных капель.

