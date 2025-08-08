logo

BTC/USD

116721

ETH/USD

3899.7

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Врач назвала сильные симптомы нового штамма Covid
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвала сильные симптомы нового штамма Covid

Распространены симптомы нового штамма коронавируса Stratus

8 августа 2025, 13:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В мире стремительно распространяется новый штамм Covid – Stratus. Его уже обнаружили и в Украине.

Врач назвала сильные симптомы нового штамма Covid

COVID-19. Иллюстративное фото

Семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в эфире "Ранок.LIVE" рассказала о характерных симптомах нового штамма.

Она подчеркнула, что вирус мутирует. Новый штамм Stratus вызывает очень выраженную слабость. По ее словам, люди просто валятся с ног – очень высокая усталость. Также при таком штамме очень плохая реакция крови. В анализах крови обычно нет никаких изменений, что может свидетельствовать о позднем включении иммунной системы. Среди других распространенных симптомов – охрипший или полная утрата голоса, кашель, а также ларингофарингит.

По ее словам, пока речь не идет о локдаунах. Однако подчеркивает, что следует беречься — поможет использование масок, антисептиков и избегание контактов с инфицированными. По ее словам, сейчас возникают и новые вирусы.

"Лечение как такового не существует и нужно лечиться симптоматически. Чем раньше вы обратитесь к врачу со своими симптомами — тем раньше вы получите медицинскую помощь, которая сможет снизить вашу симптоматику и спасти вам жизнь", — отметила врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве фиксируют рост количества тяжелых случаев коронавирусной болезни. В столичных больницах значительно увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за осложнений Covid-19.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что в июле в инфекционных отделениях находились только 15 пациентов, однако сейчас медицинскую помощь оказывают уже 68 людям. Среди них — 24 ребенка. Госпитализированы пациенты с тяжелым течением заболевания, требующие постоянного врачебного надзора, кислородной поддержки и симптоматического лечения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/162313
Теги:

Новости

Все новости