Врач назвала сильные симптомы нового штамма Covid

В мире стремительно распространяется новый штамм Covid – Stratus. Его уже обнаружили и в Украине.

COVID-19. Иллюстративное фото

Семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в эфире "Ранок.LIVE" рассказала о характерных симптомах нового штамма.

Она подчеркнула, что вирус мутирует. Новый штамм Stratus вызывает очень выраженную слабость. По ее словам, люди просто валятся с ног – очень высокая усталость. Также при таком штамме очень плохая реакция крови. В анализах крови обычно нет никаких изменений, что может свидетельствовать о позднем включении иммунной системы. Среди других распространенных симптомов – охрипший или полная утрата голоса, кашель, а также ларингофарингит.

По ее словам, пока речь не идет о локдаунах. Однако подчеркивает, что следует беречься — поможет использование масок, антисептиков и избегание контактов с инфицированными. По ее словам, сейчас возникают и новые вирусы.

"Лечение как такового не существует и нужно лечиться симптоматически. Чем раньше вы обратитесь к врачу со своими симптомами — тем раньше вы получите медицинскую помощь, которая сможет снизить вашу симптоматику и спасти вам жизнь", — отметила врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве фиксируют рост количества тяжелых случаев коронавирусной болезни. В столичных больницах значительно увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за осложнений Covid-19.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что в июле в инфекционных отделениях находились только 15 пациентов, однако сейчас медицинскую помощь оказывают уже 68 людям. Среди них — 24 ребенка. Госпитализированы пациенты с тяжелым течением заболевания, требующие постоянного врачебного надзора, кислородной поддержки и симптоматического лечения.