Воздействие переохлаждения на простату: какие болезни обостряются

Простата, небольшая железа размером с грецкий орех, расположенная непосредственно под мочевым пузырем у мужчин, играет немаловажную роль в репродуктивной функции. Отмечается, что переохлаждение может спровоцировать или усугубить симптомы простатита.

Мужчина. Иллюстративное фото

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может иметь разные причины, включая бактериальные инфекции, неинфекционное воспаление или нервно-мышечные проблемы.

Хотя некоторые мужчины сообщают об усугублении симптомов простатита в холодную погоду, нет прямых научных доказательств того, что именно холод является причиной воспаления простаты. Однако холод может приводить к напряжению мышц тазового дна, что может усиливать боль и дискомфорт у мужчин с хроническим простатитом или синдромом хронической тазовой боли.

Простатит чаще всего вызывается бактериями или другими факторами, не связанными непосредственно с холодом. Однако общее переохлаждение организма может ослабить иммунную систему. Это теоретически может повысить восприимчивость к инфекциям, включая бактериальный простатит, но это не прямое следствие переохлаждения.

Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГП) – возрастное увеличение простаты, которое может приводить к проблемам с мочеиспусканием. Нет научных доказательств того, что холод напрямую вызывает или усугубляет ДГП. Однако некоторые мужчины с ДГП могут замечать усиление некоторых симптомов в холодную погоду.

Основные факторы риска ДГП включают возраст, семейный анамнез, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Потенциальная связь между холодом и симптомами ДГП может быть опосредованной. Например, холод может стимулировать сокращение мышц мочевого пузыря, что может приводить к более частым позывам к мочеиспусканию, которые уже являются проблемой для мужчин с ДГП. Кроме того, некоторые мужчины могут меньше пить жидкости в холодную погоду, что может привести к более концентрированной моче и раздражению.

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