Во Львовской области впервые зафиксировали новый вирус: подробности от медиков

За неделю с 10 по 16 марта во Львовской области сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, однако впервые обнаружили метапневмовирус, сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Во Львовской области обнаружили метапневмовирус. Фото из открытых источников

"Впервые за предыдущую неделю был обнаружен метапневмовирус! Параллельно циркулируют вирусы гриппа А, В, аденовирус, РС-вирус, лабораторно подтверждено 6 случаев коронавируса", – информируют в центре.

По данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, за 11-ю неделю 2025 года (10.03–16.03) по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, снизилась на 12,2%, или на 2 679 случаев. За неделю зарегистрировано 19209 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций против 21888 случаев за 10-ю неделю текущего года. Интенсивный показатель заболеваемости во Львовской области превысил эпидемический порог на 79,9%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость детей до 17 лет снизилась на 10,4%, среди взрослых — на 13,7%. В целом 44,1% (8473 случая) заболеваний – это дети, и 55,9% (10736 случаев) – взрослые. Наибольшая доля заболевших среди детей 5-14 лет (24,3%) и взрослые 30-64 года (29,9%).

Вместе с понижением количества больных, возрос уровень госпитализации вырос на 8,1% (на 28 случаев). За 11 неделю на стационарном лечении по поводу ОРВИ, в т.ч. ч. COVID-19 находились 375 пациентов, в том числе 196 детей (52,3%).

Как известно, метапневмовирус человека (HMPV) относится к семейству вирусов Рneumoviridae семейства Paramyxoviridae, впервые обнаруженному и описанному в 2001 году в Нидерландах. Он распространён на всех континентах, на что указывают результаты исследований. HMPV–инфекция обычно протекает легко, но инфицирование HMPV в пожилом возрасте, на фоне сопутствующей патологии, приводит к увеличению тяжести заболевания. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает гораздо легче и очень редко вызывает осложнения.