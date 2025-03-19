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Во Львове впервые провели уникальную операцию мальчику больному дакриоциститом

Успешная операция врачей дает надежду маленьким пациентам относительно лечения хронического дакриоцистита у детей.

сегодня, 17:17
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Автор:
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Slava Kot

Львовские врачи совершили настоящий прорыв в лечении хронического дакриоцистита у детей. Впервые в Центре детской медицины "Охматдет" офтальмологи совместно с отоларингологами провели современную миниинвазивную операцию, которая помогла 8-летнему пациенту избавиться от болезненного воспаления слезного мешка.

Во Львове впервые провели уникальную операцию мальчику больному дакриоциститом

Во Львове была проведена уникальная операция мальчика с дакриоциститом. Фото: Охматдет

Дакриоцистит – это инфекционное воспаление слезного мешка, возникающее из-за закупорки носослезного протока. Заболевание вызывает постоянную боль, отек и чрезмерное слезотечение. У детей его обычно пытаются лечить консервативно или путем обычного зондирования слезного канала. Однако усложненные случаи долгое время оставались без эффективного решения.

Львовские врачи впервые применили передовую эндоскопическую методику, позволяющую хирургическим путем создать новый путь для оттока слез. Таким образом это значительно снижает риск повторных инфекций и осложнений в будущем.

"Специалисты выполнили миниинвазивную дакриоцисториностомию — передовую методику лечения нарушения оттока слезы. Этот хирургический метод позволяет восстановить нормальную функцию носослезного канала и снова обеспечить сопряжение между носовой полостью и слезным мешком", — сообщили в "Охматдете".

По словам врачей, эта успешная операция дает надежду на будущее для маленьких пациентов и открывает новые возможности для лечения осложненных случаев хронического дакриоцистита у детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Охматдете прооперировали девочку с редкой патологией: у нее были внешние половые органы в виде мужских.

Также "Комментарии" писали о девочке, которая родилась с большой родинкой на лбу. Врачи поначалу отказали ей в операции.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1F9qzuN7bK/
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