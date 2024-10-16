Внезапное повышение артериального давления: что делать при первых симптомах

Внезапное повышение АД может быть опасным для здоровья и требует немедленного реагирования. О первых симптомах этого состояния и что нужно делать в первую очередь, сообщает портал "Комментарии".



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Что указывает на внезапное повышение АД

Внезапное повышение АД, также известное как гипертензивный криз, может сопровождаться различными симптомами. Самые распространенные из них включают в себя:

Головные боли: Сильные головные боли, особенно в области затылка, могут быть признаком высокого давления.

Ощущение головокружения или неустойчивости может свидетельствовать о повышении давления.

Носовое кровотечение: Внезапное носовое кровотечение может являться признаком гипертензивного криза.

Одышка: Тяжелое дыхание или одышка могут свидетельствовать о серьезных проблемах с давлением.

Боль в груди: Боль или дискомфорт в груди могут являться признаком сердечных проблем, связанных с высоким давлением.

Что делать при внезапном повышении АД

Если вы или кто-то рядом с вами испытывает симптомы внезапного повышения АД, важно действовать быстро:

Оставайтесь спокойными: Паника может только усугубить ситуацию. Попытайтесь успокоиться и дышать глубоко.

Сядьте или лягте: Примите удобное положение, чтобы избежать падения или травм.

Измерьте давление: Если у вас тонометр, измерьте артериальное давление. Это поможет определить, насколько серьезна ситуация.

Примите лекарство: Если вы принимаете лекарство против гипертензии, примите его в соответствии с рекомендациями врача.

Обратитесь к врачу: Если давление остается высоким или симптомы ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что категорически запрещено делать при ожогах.

