Вирусный гепатит С: эпидемия в Украине, симптомы и как уберечься

Стало известно, что показатель заболеваемости вирусным гепатитом на Кировоградщине превышает среднеукраинский уровень. Об этом сообщила эпидемиолог Надежда Оперчук. На данный момент количество инфицированных гепатитом С возросло на 42% по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие зафиксировано 144 случая хронических гепатитов В и С.

Вирусный гепатит С

Вирусный гепатит С (ВХС) является серьезной медицинской проблемой во всем мире, и Украина не исключение. Эта инфекционная болезнь, вызванная вирусом гепатита С (HCV), может приводить к тяжелым осложнениям, таким как цирроз и рак печени. По оценкам, в Украине количество инфицированных может достигать нескольких сотен тысяч человек.

Портал "Комментарии" рассказывает о гепатите С, как уберечься и лечение.





Распространенность и эпидемиология гепатита С в Украине

По данным ВОЗ, примерно 3% населения мира инфицированы ВХС, и ежегодно фиксируются миллионы новых случаев. В Украине количество заболевших гепатитом С оценивается в пределах от 1% до 3% населения, что составляет сотни тысяч человек. Основные пути передачи вируса включают:

Внутривенное введение наркотиков – это основной путь передачи ВХС в Украине, особенно среди молодежи.

Медицинские манипуляции – недостаточно стерилизованные инструменты, плохая практика инъекций, гемодиализ.

Переливание крови – несмотря на усовершенствование методов скрининга, риск передачи все еще существует.

Передача от матери к ребенку – хотя это редкий путь, он все же возможен.

Половой путь – риск передачи через незащищенный секс, особенно среди людей с множественными половыми партнерами.





Симптомы и диагностика вирусного гепатита С

Гепатит С часто называют "тихим убийцей", потому что большинство инфицированных не испытывают симптомов до появления серьезных осложнений. Основные симптомы могут включать усталость, желтуху, боль в животе и суставах, потерю аппетита и тошноту.

Диагностика ВХС осуществляется посредством анализа крови на антитела к HCV, а также дополнительных тестов для подтверждения наличия вируса в крови.





Лечение и профилактика вирусного гепатита С

Лечение гепатита С за последние годы значительно улучшилось благодаря появлению прямых противовирусных препаратов (DAA), обладающих высоким уровнем эффективности и менее побочных эффектов. В Украине доступ к таким препаратам есть, но есть определенные трудности с их стоимостью и доступностью для всех пациентов.

Профилактика ВХС включает:

Образование и повышение осведомленности – информационные кампании о рисках и путях передачи вируса.

Безопасные медицинские практики – стерилизация инструментов, использование одноразовых шприцев.

Программы обмена шприцев – уменьшение риска среди инъекционных наркоманов.

Скрининг доноров крови – регулярное тестирование крови доноров для предотвращения передачи через переливание.





Социально-экономическое влияние

на распространение вирусного гепатита С

ВХС оказывает значительное влияние на экономику и общество в Украине. Расходы на лечение и потери от снижения трудоспособности инфицированных создают серьезное бремя для системы здравоохранения и экономики страны.

Вирусный гепатит С остается серьезной угрозой здоровью населения Украины. Необходимо продолжать расширение программ профилактики, усовершенствования диагностики и обеспечения доступа к эффективному лечению для уменьшения распространенности этого опасного заболевания. Общество и государство должны объединить усилия по борьбе с ВХС и обеспечению здоровья будущих поколений.