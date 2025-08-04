Вирус чикунгунья распространился уже в 16 странах: количество больных стремительно растет

Инфекционное заболевание чикунгунья уже распространилось не менее в 16 странах. В конце июля Всемирная организация здравоохранения выдала срочное предупреждение о реальной опасности новой масштабной эпидемии. А всего за неделю в Китае количество инфицированных резко возросло до 5000 случаев.

Вирус чикунгунья может повлечь за собой новую пандемию. Фото из открытых источников

Вирус чикунгунья, передающийся через укусы комаров, с начала 2025 года вызвал масштабные вспышки на островах Реюньон, Майотта и Маврикий. Однако особую тревогу вызывает Китай, где только в провинции Гуандун зафиксировано около 3000 случаев за одну неделю. Всего в стране уже официально доказано практически 5000 случаев инфицирования чикунгунья.

В ответ на ситуацию Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассматривают возможность издания официального предупреждения для путешественников, планирующих поездки в регионы с высоким риском заражения.

Чикунгунья проявляется через лихорадку, сильную боль в суставах, головную и мышечную боль, отеки и сыпь. В редких случаях симптомы могут затянуться на несколько месяцев и даже привести к инвалидности. Эффективного лечения или вакцины против болезни в настоящее время не существует. Специалисты советуют путешественникам использовать защитные средства от комаров и избегать мест, где они могут быть активными.

Дополнительную сложность составляет сходство симптомов чикунгуньи с денге и вирусом Зика. Это усложняет диагностику и оперативное реагирование служб здравоохранения.

По данным CDC, с начала года в мире зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья, из них не менее 90 оказались летальными. Предупреждения о путешествиях уже действуют в ряде стран, в частности, Боливии, Кении, Мадагаскаре, Шри-Ланке и провинции Гуандун в Китае.

По словам представительницы ВОЗ Дианы Рохас Альварес, в 2004-2005 годах мир уже столкнулся с масштабной вспышкой чугунгуньи, которая началась в Индийском океане и охватила сотни тысяч человек. Сегодня вирус может быть обнаружен в 119 странах, а под потенциальной угрозой находятся более 5,6 миллиарда человек по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о срочном предупреждении ВОЗ по болезни чикунгунья.

Также "Комментарии" писали, что Украина может отказаться от сотрудничества с ВОЗ.