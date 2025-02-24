Венерические инфекции, которые передаются не только половым путем

Венерические заболевания или инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), обычно ассоциируются с сексуальными контактами. Однако некоторые из них могут распространяться и другими путями, что важно знать для эффективной профилактики и лечения.

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Некоторые ИППП могут передаваться от инфицированной матери к ее ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Например, сифилис может проникать через плаценту и инфицировать плод, что может привести к серьезным осложнениям или даже смерти новорожденного.

Гонорея, хламидиоз, гепатит B и генитальный герпес могут передаваться в родах, инфицируя ребенка при прохождении через родовые пути.

ВИЧ может передаваться как во время беременности и родов, так и через грудное вскармливание. Раннее выявление и лечение этих инфекций у беременных женщин является критически важным для снижения риска передачи инфекции новорожденному. ​

Некоторые ИППП могут распространяться через контакт с зараженной кровью. ВИЧ, гепатиты B и C могут передаваться посредством совместного использования игл среди потребителей инъекционных наркотиков, а также при использовании нестерильных инструментов для татуировок или пирсинга. Хотя риск заражения из-за переливания крови в развитых странах минимален благодаря тщательному скринингу донорской крови, но этот путь передачи все еще остается проблемой. ​

Некоторые паразитарные инфекции, такие как лобковые вши (фтириаз) и чесотка, могут передаваться через тесный физический контакт или совместное использование зараженных предметов, таких как одежда, полотенца или постельное белье. Хотя эти инфекции чаще передаются во время сексуального контакта, они не ограничиваются им. Соблюдение личной гигиены и избежание совместного использования личных вещей являются важными мерами профилактики. ​

В некоторых случаях ИППП могут передаваться через медицинские процедуры, если не соблюдают стандарты стерильности. К примеру, использование нестерильных хирургических инструментов может привести к передаче инфекций, таких как гепатиты B и C или ВИЧ. Это подчеркивает важность строгого соблюдения медицинских протоколов и стандартов безопасности.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какие болезни передаются бытовым путем.



