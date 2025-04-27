В Запорожье женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу: как такое могло произойти

В Запорожье в течение 2025 года зарегистрировано 2 случая ботулизма. Первый случай связан с употреблением вяленой рыбы (лещ вяленый не чищеный). Второй – необычный для нашей страны и области случай, до этого не фиксировавшийся в регионе – ятрогенный ботулизм, возникающий вследствие введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Запорожского областного центра по контролю и профилактике болезней.

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Обоим заболевшим медиками была оказана необходимая медицинская помощь, пациентам была введена противоботулическая сыворотка.

Ботулизм – это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. Заражение происходит из-за употребления пищи, содержащей токсин, часто домашнего консервирования. Важно помнить, что ботулизм является относительно редким заболеванием, но его последствия могут быть очень серьезными.

Как женщина могла заразиться ботулизмом после уколов ботокса, в эфире КИЕВ24 рассказала врач-инфекционист Оксана Выговская.

Она объяснила, что ботулотоксин, который ввели женщине, мог быть вирулентным и иметь большую дозу возбудителя. Кроме того, сама доза, которую ввел врач-косметолог, могла превышать необходимую, если клиент просила сделать все процедуры за один раз.

К тому же, как пояснила эксперт, у людей может быть повышена индивидуальная чувствительность к ботулотоксинам. В этих случаях они не воспринимают такие препараты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине зарегистрированы первые в 2025 году случаи заболевания ботулизмом, один из которых – летальный. Известно, что 18 марта в ведомство поступили 2 экстренных сообщения относительно заболеваний ботулизмом. Это семейная пара 1964 года рождения, жители г. Днепра, употреблявших в пищу сушеную нетронутую речную рыбу (тарань) домашнего приготовления.

Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение реанимации городской больницы 16 марта (находится на интенсивной терапии). Мужчина обратился за медицинской помощью 17 марта и был также госпитализирован в отделение реанимации городской больницы в тяжелом состоянии, однако на следующее утро, 18 марта, мужчина скончался.