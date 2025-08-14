logo

Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве назвали особые симптомы
Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве назвали особые симптомы

В Украине подтвердили первые случаи новых субвариантов коронавируса "Nimbus" и "Stratus".

14 августа 2025, 11:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство здравоохранения сообщило, что после того, как в начале августа был обнаружен новый субвариант штамма коронавируса Omicron под названием Stratus (XFG), теперь найден еще один - Nimbus (NB.1.8.1). Всего в Украине подтвердили 38 случаев Stratus и один случай Nimbus.

Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве назвали особые симптомы

Новые штаммы коронавируса в Украине. Фото из открытых источников

По данным Центра общественного здоровья, с 4 по 10 августа COVID-19 подтвердили у 1197 украинцев. В Минздраве отмечают, что новые варианты не опаснее предыдущих, но ожидается сезонный рост количества случаев. Первый случай Nimbus зафиксировали в Винницкой области в августе.

Какие симптомы у "Nimbus" и "Stratus"

Nimbus (NB.1.8.1) впервые обнаружили в мире в январе 2025 года, а в США зарегистрировали весной. Характерный симптом этого субварианта коронавируса – острая боль в горле. Остальные признаки типичны для COVID-19 и включают насморк, кашель, повышенную температуру, головные боли, усталость, а также потерю обоняния или вкуса.

Stratus (XFG) впервые был зафиксирован в конце января 2025 года. Его типичный признак – хриплый голос и охриплость. Оба субварианта коронавируса не вызывают более тяжелого течения болезни, чем предыдущие штаммы COVID-19.

Минздрав отмечает, что в Украине доступны омикрон-специфические вакцины, обеспечивающие защиту от коронавируса штамма Omicron и его субвариантов, в том числе Nimbus и Stratus. Как указывают в министерстве, вакцинация остается основным способом предотвращения тяжелого течения COVID-19 и осложнений, особенно для людей из групп риска. Минздрав советует прививаться тем, кто не делал бустерные дозы последние 12 месяцев.

Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве назвали особые симптомы - фото 2

Симптомы коронавируса в субварианте "Nimbus"

Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве назвали особые симптомы - фото 3

Симптомы коронавируса в субварианте "Stratus"

Почему появляются новые варианты коронавируса

Мутации коронавируса – это естественный процесс. Как и вирус гриппа, SARS-CoV-2 постоянно меняется, поэтому появляются новые варианты. Именно по этой причине производители ежегодно обновляют вакцины, чтобы они соответствовали актуальным мутациям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где COVID-19 убил больше всего людей.

Также "Комментарии" писали, что вирус чикунгунья распространился уже в 16 странах, а самое большое количество инфицированных в Китае.



Источник: https://moz.gov.ua/uk/news/v-ukrayini-laboratorno-pidtverdili-vipadki-novih-subvariantiv-koronavirusu-nimbus-ta-stratus?fbclid=IwY2xjawMKdjhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzc0hxMGdIT1FpS0lDdHd5AR6YaDI7q1pfe7BxvivDVQbAfNM8ke3NIof4USaK2ZkgGop9e9XnY9WRO2dVOQ_aem_Jhj
