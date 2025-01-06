В Украине выявили случаи вируса, массово распространившегося в Китае

Доктор медицинских наук и инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине зарегистрировано 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV). Этот вирус недавно распространился в Китае, где местные СМИ сообщали о переполненных больницах, а соседние страны советовали туристам избегать поездок в КНР.

Случаи метапневмовируса человека зафиксированы в Украине. Фото иллюстративное

Ольга Голубовская в Facebook рассказала о количестве случаев вируса HMPV в Украине.

"В Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", – пишет Голубовская.

Инфекционистка объясняет, что заражение метапневмовирусом происходит капельным путем и заболевание обычно проходит в легкой форме – кашель и насморк. Однако иногда возникают и осложнения, в том числе с развитием дыхательной недостаточности.

Ориентировочный инкубационный период – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весны.

Голубовская выделяет несколько причин, почему обнаруженный еще в 2001 году метапневмовирус человека начал активнее распространяться сегодня.

"На мой взгляд, это отражение процессов эволюции и адаптации микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом вследствие пандемии коронавирусной болезни 2019 года, которая, по сути, является системной иммунной болезнью", — указывает Голубовская.

Среди других причин доктор медицинских наук называет нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями из-за длительных массовых локдаун, когда люди не контактировали друг с другом, ведь иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты.

Вместе с тем эксперт призывает не паниковать, в случае респираторного заболевания обращаться к врачам, чтобы его подтвердить, в частности грипп, COVID-19 или вирус HMPV. Также Голубовская настаивает на профилактике и на том, что нужно следить за своим здоровьем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае распространяется болезнь похожая на коронавирус. В стране больницы переполнены больными пациентами.

Также "Комментарии" писали о том, сколько людей погибло в Украине от COVID-19.