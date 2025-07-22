В Украине в 11 раз выросла заболеваемость опасной болезнью: о чем речь

С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 1100 случаев кори — это более чем в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Такую информацию сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает Национальный портал по иммунизации.

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По словам Даниленко, только за первые шесть месяцев зафиксировано 1196 больных. Причины такого всплеска — высокая заразность вируса, естественная цикличность эпидемий (раз в 5–6 лет) и рост количества случаев в соседних государствах, включая Румынию, Венгрию и Молдову.

Специалист подчеркнул: лучшей защитой остается вакцинация. Поскольку специфического лечения кори не существует, предотвратить болезнь можно только прививкой, которая обязательна для детей. Только симптоматическая терапия может облегчить состояние пациентов.

Корь опасен не только в острой форме, но и из-за осложнений среди самых распространенных: пневмония, энцефалит, отит. Поражения могут затронуть и другие органы, поэтому болезнь ни в коем случае не является "легкой".

На ранней стадии корь трудно распознать: она часто начинается с симптомов, подобных ОРВИ — лихорадки, ринита, конъюнктивита. Инфицированное лицо уже может передавать вирус за несколько дней до появления сыпи, которая сначала появляется на лице, а затем распространяется по телу. Также характерно появление пятен Бельского-Филатова-Коплика на слизистой щек.

При первых симптомах важно сразу обращаться к врачу. Окончательное решение о лечении принимает семейный врач.

В настоящее время уровень охвата прививками в Украине составляет около 40% за первые пять месяцев года, но Минздрав планирует достичь более 90% до конца года, как это было в 2023 году.

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