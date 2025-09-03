В Украине распространяется COVID-19: врачи предупреждают о рисках и призывают к вакцинации

Врачи отмечают, что симптомы похожи на ОРВИ, поэтому определить COVID-19 можно только с помощью теста. Вакцинация и соблюдение профилактических мер остаются ключевыми способами защиты.

В Україні поширюється COVID-19: лікарі попереджають про ризики та закликають до вакцинації

Главный государственный санитарный врач города Киева, директор ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины" Сергей Чумак сообщил, что в столице сейчас циркулирует новый субвариант коронавируса — Stratus, который принадлежит к линии штамма "Омикрон". По его словам, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению, но пока более опасного варианта Nimbus в Киеве не обнаружено.

"Мы постоянно отправляем образцы пациентов в референс-лабораторию Центра общественного здоровья. На сегодняшний день в Киеве обнаруживают именно Stratus. Слава Богу, вариант Nimbus в столице еще не зафиксирован", — отметил Чумак.

Врач подтвердил, что летальные случаи от COVID-19 в Киеве есть, и подчеркнул важность защиты людей из групп риска.

"Только за прошедшую неделю в городе зафиксирована смерть одного человека в возрасте старше 60 лет, который имел сопутствующие заболевания. Это напоминание, что COVID-19 не исчез и до сих пор представляет опасность, особенно для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания", — подчеркнул он.

Что касается симптомов, Чумак пояснил, что они практически не отличаются от обычного ОРВИ, но имеют определенные характерные черты.

"Среди основных симптомов — поражение верхних дыхательных путей: заложенность носа, першение в горле, ощущение щекотания. Также часто наблюдаются повышенная температура, общая слабость, головная боль. Важно понимать, что без теста точно определить COVID-19 сложно", — пояснил он.

Сергей Чумак подчеркнул, что пока оснований для введения нового локдауна нет, но необходимо соблюдать профилактические меры и вакцинацию, ведь Stratus распространяется быстро.

"Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики COVID-19 и его осложнений. Если человек заболел, важно оставаться дома, вызвать семейного врача и следовать его рекомендациям. Кроме того, нужно регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, мыть руки и пользоваться антисептиками", — посоветовал врач.

Он также обратил внимание на защиту в местах большого скопления людей:

"Если идете в общественные места — наденьте маску. Это простой и эффективный способ уберечь себя и своих близких от заражения", — подытожил Чумак.

Главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий сообщил, что новая волна заболеваемости COVID-19 уже началась. По его словам, симптомы в большинстве случаев практически не отличаются от обычного ОРВИ, поэтому в домашних условиях определить, является ли это именно коронавирусом, невозможно.

"Симптомы очень похожи на грипп или простуду — насморк, кашель, боль в горле, повышенная температура. Отличить COVID-19 от обычной вирусной инфекции можно только с помощью быстрого теста", — подчеркнул Жиравецкий.

Врач отметил, что единственным реальным способом защиты от заражения остается минимизация контактов в людных местах, ведь другие методы профилактики не дают существенного эффекта.

"Важно меньше находиться в больших скоплениях людей. Это — единственный эффективный способ снизить риск заболеть. Все остальное работает значительно хуже", — пояснил он.

По словам Жиравецкого, новая волна COVID-19 не является столь опасной, как предыдущие, благодаря естественному иммунитету, который уже выработал значительная часть населения после предыдущих заражений.

"Из-за того, что у большинства людей уже сформировался иммунитет, мы не видим тяжелых осложнений, как это было раньше. Нет так называемого цитокинового шторма, поэтому больницы сейчас не переполнены", — отметил врач.

Он призвал украинцев внимательно относиться к своему здоровью и при первых симптомах не медлить с тестированием, чтобы вовремя выявить COVID-19 и предотвратить дальнейшее распространение вируса.