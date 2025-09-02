В Украине почти вдвое возросла заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В Украине наступает COVID-19: что говорят в Минздраве

Так, с таном на 01.09.2025 года , по данным рутинного эпиднадзора, полученными от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID12,2 больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7265 случаев. Также через неделю было зарегистрировано 14 летальных исходов среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2.

Если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года с 4 по 31 августа зарегистрировано в 2 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период в прошлом году: 22 627 против 45 500 случаев соответственно.

"Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS - CoV -2 среди исследований респираторной группы инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения Минздрава Украины в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего увеличения количества лиц с положительными результатами на COVID -19", – отмечают в Центре.

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и XFG Стратус, то в Украине по состоянию на 25.08.2025 года по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждены три случая инфицирования субвариантом на Нимбус и 125 на Стратус. В заведении напомнили , что пока нет признаков того, что они вызывают более тяжелое течение болезни, чем другие субварианты.

Там также подчеркнули, что лучшая защита от всех штаммов — вакцинация.

Чтобы не заболеть COVID-19, независимо от его варианта, следуйте следующим рекомендациям:

носите маски в местах скопления людей;

регулярно мойте руки и дезинфицируйте поверхности;

вакцинируйтесь, а если вы в группе риска – ревакцинируйтесь раз в 6-12 месяцев.

А почувствовав симптомы болезни, оставайтесь дома и обратитесь за рекомендациями по лечению к семейному врачу.

