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В Украине легализовали медицинский каннабис: детали

Президент подписал закон о легализации медицинского каннабиса

сегодня, 20:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7457, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса.

В Украине легализовали медицинский каннабис: детали

Медицинский каннабис в Украине теперь легален. Фото из открытых источников

Согласно нормам закона, марихуану в Украине можно будет выращивать только в медицинских целях.

Производство лекарств из каннабиса будет жестоко контролироваться государственными органами. В частности, выращивать марихуану для изготовления лекарства смогут только юридические лица, которые получат лицензию и GMP-сертификат. Свою деятельность такие юрлица смогут осуществлять только под круглосуточным видеонаблюдением, к которому будут иметь доступ сотрудники Национальной полиции.

Нормы закона предусматривают, что у каждого куста марихуаны будет индивидуальная кодировка для отслеживания его транспортировки.

Пациент сможет получить препараты на основе каннабиса только по электронному рецепту, выписанному врачом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39783
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