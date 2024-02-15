В Украине легализовали медицинский каннабис: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7457, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса.

Медицинский каннабис в Украине теперь легален. Фото из открытых источников

Согласно нормам закона, марихуану в Украине можно будет выращивать только в медицинских целях.

Производство лекарств из каннабиса будет жестоко контролироваться государственными органами. В частности, выращивать марихуану для изготовления лекарства смогут только юридические лица, которые получат лицензию и GMP-сертификат. Свою деятельность такие юрлица смогут осуществлять только под круглосуточным видеонаблюдением, к которому будут иметь доступ сотрудники Национальной полиции.

Нормы закона предусматривают, что у каждого куста марихуаны будет индивидуальная кодировка для отслеживания его транспортировки.

Пациент сможет получить препараты на основе каннабиса только по электронному рецепту, выписанному врачом.

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