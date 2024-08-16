В Украине легализовали каннабис: что изменится для пациентов, польза и эффективность в лечении

С 16 августа в Украине начинает действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Это открывает возможность использования каннабиноидов, являющихся группой психотропных веществ в медицинских, научных и промышленных целях. Препараты на основе медицинского каннабиса помогут уменьшить боль и улучшить качество жизни людям с тяжелыми диагнозами. Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной терапии областного онкодиспансера Максим Скрипник в комментарии для Общественного.

Легалізація канабісу в Україні

Максим Скрипник отметил, что медицинский каннабис зарегистрирован как лекарственный препарат более чем в 56 странах, включая США, Австрию и другие европейские страны, где его уже активно применяют. Он отметил, что медицинский каннабис может быть полезен в различных сферах медицины, в частности в онкологии, нейрохирургии, неврологии, а также для пациентов хосписов, нуждающихся в улучшении качества жизни. По его словам, Украина только ожидает момента, когда этот препарат будет легализован.

Врач также подчеркнул, что медицинский каннабис не вызывает зависимости и эйфории и станет дополнением к уже существующим медикаментам, назначаемым пациентам. Он отметил, что каждый препарат имеет свою инструкцию, где будет указан механизм действия, заболевания, при которых его используют, и дозировка. Украинские врачи смогут добавить медицинский каннабис к своим арсеналам лекарства для лечения больных.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса был принят Верховной Радой в декабре прошлого года. Документ разрешает использование каннабиса только в медицинских, научных и промышленных целях. 15 февраля этого года закон подписал президент Украины, и он вступил в силу 16 августа. По словам Максима Скрипника, медицинский каннабис можно будет назначать пациентам, которые смогут получать лекарства в аптеках по электронному рецепту.





Что такое медицинский каннабис?

Медицинский каннабис – это каннабис или препараты на его основе, которые используются для лечения определенных медицинских состояний. В отличие от рекреационного употребления, медицинский каннабис применяется под контролем врача для облегчения симптомов различных заболеваний. В мире все больше стран и регионов легализуют его использование, признавая потенциальную пользу для здоровья.





В каких странах легализован медицинский каннабис

Легализация медицинского каннабиса отличается в зависимости от страны и региона. На сегодняшний день медицинский каннабис легализован во многих странах мира, в частности:

США: Во многих штатах, включая Калифорнию, Колорадо, Флориду и Нью-Йорк, медицинский каннабис легализован. Федеральное правительство США пока не легализовало его на национальном уровне, но отдельные штаты имеют свои законы.

Канада: Медицинский каннабис легализован на федеральном уровне с 2001 года. В 2018 году Канада также легализовала рекреационное использование каннабиса.

Европа: В таких странах, как Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Чехия, медицинский каннабис легализован. Законы и условия доступа к лечению варьируются между странами.

Австралия: Медицинский каннабис легализован на федеральном уровне, но доступ к нему регулируется в соответствии со штатами.

Украина: В июне 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, разрешающий использование каннабиса для медицинских и научных целей. Сегодня, 16 августа 2024 года, легализация вступила в силу.





Польза медицинского каннабиса

Медицинский каннабис содержит активные компоненты, такие как тетрагидроканабинол (THC) и каннабидиол (CBD), взаимодействующие с эндоканабиноидной системой в организме. Эти компоненты могут иметь различные терапевтические эффекты, в частности:

Обезболивание — каннабис может быть эффективным в лечении хронической боли, включая невралгию и боль, связанную с раком.

Уменьшение воспаления — каннабиноиды обладают противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны для людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.

Антиспастический эффект – каннабис может помочь уменьшить мышечные спазмы, особенно у пациентов с рассеянным склерозом.

Улучшение аппетита — каннабис стимулирует аппетит, что особенно полезно для людей, проходящих химиотерапию или страдающих ВИЧ/СПИДом.

Уменьшение тревоги и депрессии – некоторые пациенты сообщают о снижении уровня тревоги и депрессии после употребления медицинского каннабиса.





Эффективность медицинского каннабиса во время различных заболеваний

Медицинский каннабис может быть полезен при лечении следующих заболеваний и состояний:

Онкология – облегчение боли, уменьшение тошноты и улучшение аппетита.

Рассеянный склероз – уменьшение мышечных спазмов и улучшение общего состояния пациентов.

Эпилепсия – снижение частоты и интенсивности приступов.

Хроническая боль – лечение боли, связанной с артритом, невралгией и другими состояниями.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – облегчение симптомов, таких как тревога и бессонница.

Медицинский каннабис является перспективным средством для лечения различных медицинских состояний. Однако его использование требует дополнительных исследований для более точного понимания его эффектов и побочных действий. Легализация и регулирование медицинского каннабиса в разных странах дает пациентам возможность получить доступ к этому лечению под наблюдением врачей.