В мире может вспыхнуть еще одна пандемия: одна из болезней стремительно эволюционирует и представляет угрозу

Птичий грипп становится все большей пандемической угрозой из-за своей способности адаптироваться, передаваясь людям, домашним животным и даже животным в зоопарках. Это было отмечено европейскими агентствами по контролю за заболеваниями и продовольственной безопасности, как пишет Politico.

Птичий грипп (фото из открытых источников)

Они призывают государства активнее усиливать мониторинг и принятие мер по сдерживанию вируса, чтобы избежать дальнейшего развития и снижения рисков для человечества.

"В 2024 году вирусы птичьего гриппа значительно расширили свое распространение, заражая новые виды, ранее не находившиеся под угрозой. Наша работа обнаруживает важные мутации, которые могут способствовать возможному переходу вируса к людям, требующим срочной диагностики и действий", — отметил исполняющий обязанность исполнительного директора Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернхард Урль.

Согласно сообщениям, птичий грипп на высоком уровне фиксируется среди диких птиц и сельскохозяйственных животных, в том числе среди кур, уже несколько лет.

За это время вирус начал заражать и другие виды животных, в частности, тюленей, а в США даже молочных коров. Хотя случаи заболевания среди людей остаются редкими.

Тем не менее, ситуация может измениться, если подтвердится передача вируса от человека к человеку, предупредил глава отдела респираторных вирусов в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эдоардо Кольцани.

Этот риск, к сожалению, растет. Ведь ECDC и EFSA уже выявили 34 важных генетических мутации, которые делают вирус способным к передаче от животных к людям, а также способствуют его дальнейшему распространению среди человечества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине вспышка гриппа и COVID-19 . В Украине растет уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. За последнюю неделю вирусы поразили более 121 тысячи человек, из них почти 68 тысяч – дети. Врачи уже зафиксировали летальные случаи, а в некоторых областях превышен эпидемический порог.

По данным Министерства здравоохранения, с 20 по 26 января 2025 года ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 121 114 человек, из которых 67 722 – дети. В больницы госпитализированы 3500 пациентов, среди них 2022 – дети. К сожалению, за этот период зарегистрировано семь смертей: пять вызванных осложнениями гриппа, еще три – из-за осложнений COVID-19. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях, где превышен эпидпорог. В других регионах ситуация остается в пределах сезонных показателей.