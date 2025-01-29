В мире может вспыхнуть еще одна пандемия: одна из болезней стремительно эволюционирует и представляет угрозу

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Лиля Воробьева
Птичий грипп становится все большей пандемической угрозой из-за своей способности адаптироваться, передаваясь людям, домашним животным и даже животным в зоопарках. Это было отмечено европейскими агентствами по контролю за заболеваниями и продовольственной безопасности, как пишет Politico.
Птичий грипп (фото из открытых источников)
Они призывают государства активнее усиливать мониторинг и принятие мер по сдерживанию вируса, чтобы избежать дальнейшего развития и снижения рисков для человечества.
Согласно сообщениям, птичий грипп на высоком уровне фиксируется среди диких птиц и сельскохозяйственных животных, в том числе среди кур, уже несколько лет.
За это время вирус начал заражать и другие виды животных, в частности, тюленей, а в США даже молочных коров. Хотя случаи заболевания среди людей остаются редкими.
Тем не менее, ситуация может измениться, если подтвердится передача вируса от человека к человеку, предупредил глава отдела респираторных вирусов в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Эдоардо Кольцани.
Этот риск, к сожалению, растет. Ведь ECDC и EFSA уже выявили 34 важных генетических мутации, которые делают вирус способным к передаче от животных к людям, а также способствуют его дальнейшему распространению среди человечества.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине вспышка гриппа и COVID-19 . В Украине растет уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. За последнюю неделю вирусы поразили более 121 тысячи человек, из них почти 68 тысяч – дети. Врачи уже зафиксировали летальные случаи, а в некоторых областях превышен эпидемический порог.По данным Министерства здравоохранения, с 20 по 26 января 2025 года ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 121 114 человек, из которых 67 722 – дети. В больницы госпитализированы 3500 пациентов, среди них 2022 – дети. К сожалению, за этот период зарегистрировано семь смертей: пять вызванных осложнениями гриппа, еще три – из-за осложнений COVID-19. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях, где превышен эпидпорог. В других регионах ситуация остается в пределах сезонных показателей.
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